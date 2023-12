Zur Eindämmung der Migranten-Trecks: USA kooperieren mit Spanien

Die ersten 280 Asylbewerber sind im Rahmen eines Abkommens zwischen Spanien, Kanada und den Vereinigten Staaten aus Lateinamerika nach Spanien umgesiedelt worden.

Angel Rojas und seine Familie waren gezwungen, Nicaragua angesichts der Drohungen der Regierung von Daniel Ortega in Richtung Costa Rica zu verlassen. Sie gehören zu den ersten 280 Asylbewerbern, die im Rahmen eines Abkommens zwischen Spanien, Kanada und den Vereinigten Staaten in das Land umgesiedelt werden, um den Migrationsdruck an der Grenze zu Mexiko zu verringern.

Angel Rojas lebt jetzt in Spanien und sagte: "Sie haben uns keine Länder angeboten, sie haben uns gesagt, dass es einen Vorschlag gibt, Costa Rica mit der Option auf Arbeit zu verlassen, aber sie haben uns nicht gesagt, was es ist. Es war das Land, das uns ausgewählt hat."

Die spanische Regierung hat zugesagt, Hunderte von Familien aus Haiti, Venezuela, Nicaragua und Kuba aufzunehmen, die ihr Gastland verlassen wollen, bevor sie die gefährliche Reise in die Vereinigten Staaten antreten.

Angel Rojas: "Die Situation in Costa Rica wird von Tag zu Tag schwieriger, denn je mehr Menschen ins Land kommen, desto schwieriger wird es, Arbeit zu finden, desto schwieriger wird es."

Sichere Formen der Mobilität

Die US-Initiative, an der Spanien teilnimmt, zielt darauf ab, sichere Formen der Mobilität für eine geordnete Migration zu schaffen.

Euronews-Korrespondent Jaime Velázquez kommentierte: "Auf dieser Seite des Atlantiks ist die Situation nicht viel anders. Mindestens 3.000 Menschen sind bei dem Versuch, die südliche Grenze Europas zu erreichen, auf See gestorben. Auch für sie gibt es keine sicheren Transitrouten."

Mehr als 273.000 Menschen sind im Jahr 2023 irregulär in die Europäische Union eingereist. NGOs warnen, dass der neue Europäische Migrationspakt den Zugang zu Asyl nur weiter erschwert.

Daniel Duque ist Verantwortlicher für die Begleitung von Migranten in Castilla y León, Spanien. Er sagte: "Es wird mehr in die Grenzen investiert, als in den Schutz der Rechte dieser Menschen, die um internationalen Schutz bitten wollen, oder in die Rechte von Menschen, die nach Europa einreisen wollen, auch um ihre Lebensbedingungen zu verbessern. Wir zwingen diese Menschen in Europa, ihr Leben zu riskieren, um dieses Recht in Anspruch nehmen zu können."

Inzwischen macht sich eine neue Karawane mit 8000 Migranten auf den Weg durch Mexiko in Richtung US-Grenze. Nur die Verbesserung der Lebensbedingungen in ihren Herkunftsländern kann den Exodus stoppen.