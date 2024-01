In Iowa rechnen die Bürger nach dem starken Schneesturm dieser Woche mit weiteren Schneefällen. Die dürften sich auf die Vorwahlen der Republikaner am Montag auswirken. Mehrere Kandidaten sagten Wahlkampfauftritte wetterbedingt ab.

Das Winterwetter in Iowa könnte erhebliche Auswirkungen auf die US-Präsidentschaft haben. Für Montag, den 15. Januar, sind die Parteiversammlungen der Republikaner angesetzt. In der besonderen Form der Mitgliederversammlung gelten sie als ein wichtiges Indiz für die Stimmung in der Partei. Ein schlechtes Abschneiden bedeutet oft ein aus für die Kandidaten.

Während bei den Demokraten Präsident Biden gesetzt zu sein scheint, ist das Rennen bei den Republikanern offen. Die ehemalige Gouverneurin von South Carolina, Nikki Haley, und der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, kämpfen darum, die Alternative zu Donald zu werden. Dann gibt es da noch den Geschäftsmann, Vivek Ramaswamy, aber niemand scheint ihn ernst zu nehmen.

Bei eisigen Temperaturen und wahrscheinlich sogar einem Schneesturm ist der Ausgang der Wahlversammlungen aufgrund der unsicheren Wahlbeteiligung unvorhersehbar. Analysten sind weit davon entfernt, zu behaupten, dass der Schneefall den Ausgang des Präsidentschaftswahlkampfs bestimmen könnte, es werden jedoch Bedenken geäußert.

„Natürlich geht es bei den Wahlversammlungen darum, dass man am Montagabend um 19 Uhr erscheint. Und wenn das Wetter wirklich sehr, sehr schlecht ist, bedeutet das wahrscheinlich, dass es die Wahlbeteiligung beeinträchtigt. Nun, es ist ein bisschen schwierig, zu sagen, welche Kampagne stärker betroffen sein könnte als eine andere und wessen Anhänger sich tatsächlich dazu entschließen könnte, nicht teilzunehmen. Da gibt es eine Reihe von Variablen", stellt der Professor für Politikwissenschaft an der University of Iowa, Tim Hagle, fest.

Mehrere Kandidaten änderten ihre Wahlkampfauftritte. Haley, die kokettierte, sie wisse nicht einmal, wie minus 15 Grad Celsius aussehen, verlegte drei für Freitag in der Mitte und im Osten Iowas geplante Fragestunden mit Caucus-Besuchern ins Internet.

DeSantis verschob unter Berufung auf unsichere Wetterbedingungen vier Veranstaltungen, die für weiter von Des Moines entfernte Städte geplant waren.

Donal Trump, der sich dafür entschieden hatte, in der vergangenen Woche vor Gericht in Washington und New York zu erscheinen und in Iowa keinen Wahlkampf machte, entschloß sich, eine Handvoll Kundgebungen, die für das Wochenende in Zentral- und West-Iowa geplant waren, ins Internet zu verlegen. Trumps Kampagne veröffentlichte „aus großer Vorsicht angesichts der Unwetterwarnungen“ einen angepassten Zeitplan.

Am Sonntag will Trump aber bei einer Kundgebung in Indianola südlich von Des Moines persönlich erscheinen.

Es ist nicht besonders ungewöhnlich, dass es im Winter etwas schneit, aber dieses Jahr begann mit ziemlich starken Schneefällen im gesamten Norden der USA, vom Pazifik bis zum Atlantik. Besonders betroffen ist der Nordosten. Am späten Freitag (Ortszeit) hat der Gouverneur von New York den Ausnahmezustand verhängt – im Vorfeld eines potenziell lebensbedrohlichen Schneesturms. In Chicago musste Hunderte von Flügen am Flughafen O'Hare, einem der verkehrsreichsten der Welt, gestrichen werden, viele andere hatten erhebliche Verspätung.