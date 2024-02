Vorschlag der Hamas: Feuerpause von 135 Tagen

Von euronews

Demnach soll diese in drei Phasen von je 45 Tagen erfolgen. Am Ende sollen alle aus Israel entführten Geiseln freigelassen worden sein. Im Gegenzug soll dann Israel palästinensiche Gefangene überstellt haben.

WERBUNG

Die radikalislamische Hamas hat eine 135-tägige Feuerpause im Krieg mit Israel vorgeschlagen. In drei Phasen zu je 45 Tagen sollen letztlich alle im Gazastreifen verbliebenen Geiseln freigelassen werden, im Austausch gegen in Israel inhaftierte Palästinenser. Die israelischen Soldaten sollen abgezogen werden, so der Entwurf.

Zunächst lag keine Reaktion von israelischer Seite vor. Die bisherige Position: Die Armee werde erst nach der Vernichtung der Hamas abgezogen.

Am frühen Mittwochmorgen war Antony Blinken, Außenminister der USA, in Israel eingetroffen, zu Gesprächen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu. Voher war Blinken mit Vermittlern aus Ägypten und Katar zusammengetroffen.

Die massiven israelischen Angriffe hatten am 7. Oktober begonnen und waren bisher für eine Feuerpause von lediglich einer Woche unterbrochen worden. Sie folgten einem tödlichen Überfall von Hamas-Kämpfern auf israelisches Gebiet, bei dem mehr als 1200 Menschen getötet und Hunderte in den Gazastreifen verschleppt wurden.