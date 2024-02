Nur 10% der Europäer glauben, dass die Ukraine Russland besiegen kann

Die Unterstützung für die Ukraine ist in der gesamten Europäischen Union nach wie vor groß, aber die Autor:innen der Studie fordern, dass sich die Politiker:innen auf realistische Friedenslösungen konzentrieren sollten.

Laut einer EU-weiten Umfrage glaubt nur einer von zehn Europäer:innen, dass die Ukraine Russland besiegen kann.

Die Umfrage wurde in 12 EU-Ländern durchgeführt, unter anderem in Frankreich, Deutschland, Ungarn, Italien, die Niederlande, Polen, Spanien und Schweden. Gründe für den Pessimismus seien die gescheiterte Gegenoffensive der Ukraine, ein möglicher Politikwechsel der USA und die Möglichkeit, dass Donald Trump ins Weiße Haus einzieht.

Der Bericht mit dem Titel "Kriege und Wahlen: Wie die europäischen Staats- und Regierungschefs die öffentliche Unterstützung für die Ukraine aufrechterhalten können" ergab, dass 20 % der Befragten einen russischen Sieg sehen.

Die Ergebnisse kommen kurz vor dem zweiten Jahrestag der russischen Invasion in der Ukraine am 24. Februar 2022.

Realistischerer Ansatz für Friedenslösungen?

Obwohl die Unterstützung für Kiew unter den Europäer:innen nach wie vor groß ist, halten die Befragten eine Art "Kompromisslösung" für die wahrscheinlichste Lösung des Krieges.

Das ist ein Stimmungsumschwung, denn im vergangenen Jahr um diese Zeit war die Mehrheit der Europäer:innen der Meinung, dass die Ukraine ihr gesamtes verlorenes Territorium zurückerobern müsse.

Die Autor:innen des Berichts argumentieren, dass die EU-Politiker:innen aufgrund dieser Ergebnisse einen "realistischeren" Ansatz wählen sollten, der sich darauf konzentriert, wie der Frieden erreicht werden kann.

"Um für eine fortgesetzte europäische Unterstützung der Ukraine zu werben, müssen die EU-Staats- und Regierungschefs die Weise ändern, wie sie über den Krieg sprechen", wird Mitautor Mark Leonard vom European Council on Foreign Relations (ECFR), vom Guardian zitiert.

Die meisten Europäer "wollen unbedingt einen russischen Sieg verhindern", glauben aber nicht, dass Kiew militärisch gewinnen kann, fuhr er fort.

Angesichts einer zunehmend skeptischen Öffentlichkeit sollten sich die Argumente für mehr Hilfe darauf konzentrieren, wie sie "zu einem nachhaltigen, ausgehandelten Frieden führen könnten, der Kiew begünstigt - und nicht zu einem Sieg für Putin führt".

Ukrainer lehnen Gebietsabtretungen an Russland ab

Umfragen zufolge lehnen die Ukrainer nach wie vor jede Lösung ab, die zu einer Abtretung von Gebieten an Russland führt. Einige Experten sind der Meinung, dass ein Friedensabkommen, bei dem ukrainisches Territorium abgetreten wird, den Kreml ermutigen und möglicherweise zu weiteren Konflikten führen könnte. Andere sind der Meinung, dass die Beendigung des Blutvergießens an erster Stelle stehen sollte.

Die Umfrage wurde im Januar durchgeführt. Seitdem hat Moskau einen strategischen und symbolischen Sieg in der östlichen Region Donezk errungen, nachdem die ukrainischen Streitkräfte am Wochenende zum Rückzug aus Awdijiwka gezwungen wurden.

In Ungarn (64 %), Griechenland (59 %) und Italien (52 %) war die Präferenz, Kiew zu einer Einigung zu drängen, am größten. Die Unterstützung für eine Rückgabe der Gebiete an die Ukraine war in Schweden (50 %), Portugal (48 %) und Polen (47 %) am stärksten.

In Spanien, den Niederlanden, Deutschland und Frankreich waren die Meinungen gleichmäßiger verteilt.