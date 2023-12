Der Kreml ist laut einer US-Denkfabrik besorgt über die politischen Auswirkungen der Kriegsverdrossenheit im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen 2024.

Einer aktuellen Umfrage zufolge ist die Unterstützung für den Ukraine-Krieg in Russland auf einem Tiefpunkt angelangt.

Das unabhängige Meinungsforschungsinstitut Chronicle stellte fest, dass sich die Zahl der Russen, die die Invasion uneingeschränkt unterstützen, seit Februar 2023 fast halbiert hat.

Die Umfrage ergab, dass die Anzahl der Befürworter des Friedens die Anzahl der Kriegsbefürworter bei weitem übersteigt und mehr Russen den Abzug der Truppen aus der Ukraine unterstützen als ablehnen.

Das Institute for the Study of War (ISW) erklärte am Freitag, der Kreml sei "wahrscheinlich besorgt" darüber, wie sich die veränderte Einstellung zum Krieg auf die russischen Präsidentschaftswahlen 2024 auswirken könnte.

Die in den USA ansässige Denkfabrik behauptete, Wladimir Putin werde seine Wiederwahlkampagne auf "Russlands angebliche innenpolitische Stabilität und die verstärkte Kritik am Westen konzentrieren, anstatt sich auf den Krieg zu konzentrieren".

Die Durchführung von Umfragen in autoritären Staaten wie Russland ist bekanntermaßen schwierig. Der Kreml hat Kritik am Krieg kriminalisiert und gibt Millionen für kriegsbefürwortende Propaganda aus, so dass die Umfragen möglicherweise noch nicht einmal die tatsächliche Situation widerspiegeln. Womöglich sind noch mehr Menschen gegen den Krieg.

Ein Mann, der an einem Friedensmarsch teilnimmt, hält ein Plakat mit der Aufschrift "Russen sind gegen den Krieg"

Chronicles, gegründet von dem russischen Oppositionspolitiker Aleksei Miniailo, behauptet jedoch, dass seine Umfragen ein genaues Bild der öffentlichen Meinung wiedergeben.

Die in Moskau ansässige Forschungsgruppe befragte zwischen dem 17. und 22. Oktober in einer Telefonumfrage 1 199 Erwachsene in ganz Russland.

Die Umfrage ergab, dass die Zahl der Kriegsbefürworter - d. h. derjenigen, die den Krieg "durchweg" befürworten und die Invasion fortsetzen wollen, bis sie ihre Ziele erreicht hat - von 22 % im Februar 2023 auf 12 % im Oktober gesunken ist.

Die Umfrage von Chronicles ergab, dass 40 % der Russen den Abzug der Truppen aus der Ukraine unterstützen, ohne dass die Kriegsziele erreicht wurden. Diese Zahl ist während des gesamten Jahres 2023 konstant geblieben.

Dreiunddreißig Prozent waren gegen einen Abzug aus der Ukraine und wollten, dass der Krieg weitergeht, obwohl diese Zahl von 47 % im Februar auf 39 % im Juli stetig gesunken ist.

Ein Grund für die abnehmende Unterstützung des Krieges könnte darin liegen, dass die Russen die Folgen des Einmarsches immer stärker zu spüren bekommen und eher besorgt in die Zukunft blicken, wie eine andere Umfrage ergab.

Eine Umfrage von Chronicle bestätigte dies und ergab, dass 44 % der Befragten einen Rückgang des Familieneinkommens zu verzeichnen haben.

Putin kündigte in dieser Woche eine deutliche Erhöhung der Militärausgaben an, die bis 2024 rund 30 % des Staatshaushalts ausmachen sollen. Die Umfrage zeigt auch, wie sich die Situation auf das Leben der Menschen auswirkt.

Mehr als die Hälfte der russischen Bevölkerung (52 %) hatte in letzter Zeit mit Angstzuständen oder Depressionen zu kämpfen, während es im März 2022 noch etwa ein Drittel (32 %) war.

Bezieher niedrigerer Einkommen berichteten häufiger über negative psychische Auswirkungen.