Opfert Russland Flugzeuge für Vorstöße im Donbass?

Die russischen Streikräfte haben mehrere Kampfflugzeuge verloren, die Angriffe im Osten der Ukraine haben abgenommen. Die ukrainische Armee meldete in der vergangenen zwei Wochen den Abschuss von insgesamt 15 russischen Flugzeugen.

WERBUNG

Im Osten der Ukraine scheint der Einsatz russischer Kampfflugzeuge aufgrund hoher Verluste abgenommen zu haben. Nach Angaben des ISW ist es jedoch unklar, wie lange diese Abnahme anhalten wird.

Ukrainische Beamte haben gesagt, dass Russland seit dem 17. Februar 15 Flugzeuge verloren hat. Im letzten Monat alleine hat die ukrainische Luftwaffe 13 Kampfflugzeuge zerstört. Das ist viel, wenn man bedenkt, dass Russland etwa 300 verschiedene Suchoi-Kampfflugzeuge haben sollte.

In den letzten Wochen schienen die russischen Streifkräfte einen erhöhten Verlust an Kampfflugzeugen in Kauf zu nehmen, um Angriffe mit Gleitbomben zur Unterstützung laufender russischer Offensiveinsätze im Osten der Ukraine durchzuführen. Russland nimmt offenbar die Risiken weiterer Verluste in Kauf, um taktische Vorstöße im Donbass zu erzielen.

Laut dem britischen Verteidigungsministerium ist Russland auch bereit, einen Anstieg seiner Verluste zu tolerieren. Im Februar wurden durchschnittlich 983 russische Soldaten pro Tag in der Ukraine getötet oder verletzt. Das war die höchste Zahl an gefallenen Soldaten seit Beginn des Angriffskrieges.

Das zeigt, dass Russland wahrscheinlich eine Strategie der Massen- und Erschöpfungskriegsführung verfolgt. Das kostet viele Menschenleben und hat den Druck auf die ukrainischen Positionen an der Front erhöht.