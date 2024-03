Während Präsident Selenskyj den griechischen Ministerpräsidenten Mitsotakis in der südlichen Hafenstadt Odessa in der Ukraine traf, erschütterten tödliche Raketenangriffe die Stadt.

Nach Angaben der griechischen Zeitung Prototema ist eine russische Rakete in der Nähe des Autokonvois des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Odessa eingeschlagen. Der Angriff ereignete sich während des Besuchs des griechischen Ministerpräsidenten, Kyriakos Mitsotakis. Die Explosion ereignete sich etwa 300 Meter vom Ort des Konvois entfernt, so ein griechischer Beamter.

Am 6. März teilte der Sprecher der ukrainischen Marine, Dmitro Pletenchuk, ukrainischen Medien mit, dass bei dem Angriff auf den Hafen von Odessa mindestens fünf Menschen getötet wurden.

Laut Selenskyj gab es Verletzte und Tote bei dem Angriff. "Wir haben heute die Explosion gesehen. Man sieht, mit wem wir es zu tun haben, sie kümmern sich nicht darum, wo sie zuschlagen. Ich weiß, dass es heute Opfer gab. Es spielt für sie [Russland] keine Rolle, ob es sich um Soldaten, Zivilisten oder internationale Gäste handelt", sagte er.

Der russische Angriff erfolgte kurz nachdem die beiden Staatsoberhäupter und ihre Teams im Hafen von Odessa waren. "Kurz darauf, als wir in unsere Autos einstiegen, hörten wir eine laute Explosion", sagte Mitsotakis.

Luftabwehr ist überlebenswichtig für die Ukraine

Auf Instagram hat Selenskyj ein Video veröffentlicht, in dem er betont, wie wichtig die Luftabwehr für die Ukraine ist. "In den Gesprächen mit dem Ministerpräsidenten Griechenlands ging es hauptsächlich um unsere Verteidigung, unsere Fähigkeiten in aktiven Operationen und Verteidigung. Luftverteidigung hat absolute Priorität. Die Welt verfügt über ausreichend Luftverteidigungssysteme und Fähigkeiten zur Herstellung von Waffen zur Verteidigung. Hier werden Waffen benötigt, um Leben zu retten. Entscheidungen sind jetzt erforderlich – nicht irgendwann, sondern für die Menschen, die täglich und nächtlich Terroranschläge ertragen."

Gedenken an die Opfer des Angriffs vom vergangenen Wochenende

Selenskyj und der griechische Ministerpräsident haben nach dem russischen Angriff die Gedenkstätte für die Opfer eines russischen Angriffs in Odessa am Wochenende besucht. Bei dem Angriff wurden 12 Bewohner durch einen Drohnenangriff getötet, darunter auch fünf Kinder.

Auf X nennt der ukrainische Präsident die Opfer und sprach sein Beileid aus: "Mark war 3 Jahre alt. Tymofiy war erst vier Monate alt. Yelyzaveta war noch nicht einmal ein Jahr alt, als sie an der Seite ihrer Mutter starb … Serhiy und Zlata waren neun und acht Jahre alt. Mein Beileid gilt den Angehörigen der Opfer. Ich habe mit den Bewohnern des beschädigten Gebäudes und der benachbarten Häuser gesprochen. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass denjenigen, die ihr Zuhause verloren haben, alles Notwendige zur Verfügung gestellt wird. Sie werden die notwendige Hilfe erhalten. Alle werden auch eine Entschädigung für ihre zerstörten Häuser erhalten."