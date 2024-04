Gedenken an die Opfer von Butscha

Von euronews

Während Russland die Ukraine weiter angreift gedachten die Menschen des Massakers von Butscha. Frankreich hat hat unterdessen angekündigt, Fahrzeuge und Munition zu liefern.

Mehrere ukrainische Städte wurden am Sonntag von Russland mit Raketen und Lenkflugkörpern beschossen. Die Behörden in Charkiw, unmittelbar an der russischen Grenze, berichteten von mehreren Einschlägen in einem Wohngebiet im Stadtzentrum. Zuvor waren im Laufe des Tages in Lwiw, der größten Stadt der Westukraine, zwei Menschen getötet worden.

Gedenken in Butscha

Am Sonntag begingen die Ukrainer den zweiten Jahrestag der Befreiung von Butscha, einem Dorf in der Nähe von Kiew, das zum Symbol für russische Kriegsverbrechen wurde. Nachdem die russischen Streitkräfte das Dorf verlassen hatten, wurden Dutzende von Leichen von Zivilisten auf den Straßen gefunden; später wurden Massengräber entdeckt.

Auf dem Gedenkfriedhof in Butscha befinden sich 509 Grabsteine, von denen einige noch nicht benannt sind. Präsident Zelenskyj nahm an der Gedenkveranstaltung teil und legte eine Schweigeminute zum Gedenken an die Bürger und Verteidiger von Butscha ein:

„Vor zwei Jahren hat die ganze Welt die wahre Bedeutung unseres Kampfes hier in der Ukraine gesehen – alle, für die es leider ‚nur ein weiterer Krieg‘ war. Sie haben gesehen, um was für einen Krieg es sich handelt und dass die Ukraine nicht nur ihre Staatsgrenze und ihre Souveränität verteidigt.“

Frankreich liefert Ausrüstung und Munition

Der französische Verteidigungsminister Sébastien Lecornu erklärte am Sonntag, dass Paris seine Hilfe für die Ukraine weiter aufstocken werde, und kündigte die Lieferung von „Aster“-Flugabwehrraketen und „Hunderten“ älterer Panzerfahrzeuge an. Diese werden bei den französischen Streitkräften derzeit durch Nachfolgemodelle ersetzt, so dass die ausgemusterten VAB-Transportpanzer voraussichtlich Anfang nächsten Jahres nach Kiew geschickt werden könnten.