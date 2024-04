Von Euronews mit AP

Nach dem Drohnenangriff, bei dem 7 Mitarbeitende von WORLD CENTRAL KITCHEN getötet wurden, zieht Israels Armee erste Konsequenzen.

Die israelischen Streitkräfte haben nach der Drohnenattacke im Gazastreifen, bei der sieben Mitarbeitende der Hilfsorganisation WORLD CENTRAL KITCHEN getötet wurden, zwei Offiziere entlassen. Drei weitere Soldaten würden gemaßregelt.

Gegen Einsatzregeln verstoßen

Zur Begründung der Strafen erklärte die Armee, die Beteiligten hätten wichtige Informationen falsch gehandhabt und gegen die Einsatzregeln der Armee verstoßen.

Nach dem Tod der internationalen Helfer und der Helferin hatte es weltweit einen Aufschrei der Empörung gegeben. Die Hilfsorganisationen in Gaza erklären, dass sie all ihre Einsätze und die Routen der Fahrzeuge mit der israelischen Armee abstimmen. WORLD CENTRAL KITCHEN hat - wie viele ander NGOs - die Arbeit im Gazastreifen eingestellt. Ein Teil der Hilfslieferungen, die von Zypern per Schiff transportiert worden waren, wurden nicht mehr in Gaza verteilt, sondern zurückgebracht.

Nach einem Telefongespräch mit US-Präsident Joe Biden gab das Büro von Premierminister Benjamin Netanjahu Pläne zur Wiedereröffnung des Grenzübergangs Erez zwischen Israel und dem nördlichen Gazastreifen bekannt. Biden hatte ihm mitgeteilt hatte, dass die künftige Unterstützung der USA für den Krieg im Gazastreifen davon abhänge, ob Israel mehr zum Schutz von Zivilisten und Helfern unternimmt. Die Ankündigung der Grenzöffnung enthielt keine näheren Angaben zu den Mengen oder Arten von Gütern, die in den Gazastreifen gebracht werden sollen.