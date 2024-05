Hamas akzeptiert Waffenstillstandsvorschlag für Gaza

Von Euronews

Die Hamas gab am Montag bekannt, dass sie einen ägyptisch-katarischen Vorschlag für einen Waffenstillstand akzeptiert hat. Wenige Stunden zuvor hatte Israel rund 100.000 Palästinenser aufgefordert, die Stadt Rafah zu verlassen.

Von israelischer Seite gab es keine unmittelbare Stellungnahme zu dem ausgehandelten Deal, und Einzelheiten des Vorschlags wurden noch nicht veröffentlicht. In den letzten Tagen erklärten ägyptische und Hamas-Beamte, die Waffenruhe würde in mehreren Etappen stattfinden, in denen die Hamas Geiseln freilassen würde, wenn im Gegenzug sich die israelischen Truppen aus dem Gazastreifen zurückziehen würden.

Es ist nicht klar, ob in der Vereinbarung ein Ende des Krieges und ein vollständiger Rückzug der israelischen Truppen vorgesehen ist.

Die Hamas teilte in einer Erklärung mit, dass ihr oberster Anführer, Ismail Haniyeh, die Nachricht in einem Telefongespräch mit Katar und Ägypten mitgeteilt habe.

Nach der Veröffentlichung der Erklärung brachen Palästinenser in den ausgedehnten Zeltlagern rund um Rafah in Jubel aus, in der Hoffnung, dass die Einigung bedeutet, dass ein israelischer Angriff abgewendet wurde.