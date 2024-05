Europawahlen: Was wollen die Wählerinnen und Wähler, und was versprechen die Kandidaten? Folge 11

Von Euronews

In der 11. Ausgabe unserer Serie zum Europawahlkampf kommen die Präsidentin einer französischen Bürgervereinigung zu Wort, die sich für den Ausbau der Kernenergie einsetzt, sowie die Kandidatin einer Partei, die für ein kohlenstoffarmes Transportwesen kämpft.

Hören SIe von Myrto Tripathi, Präsidentin der Vereinigung "Stimmen für Kernkraft", die Atomenergie und Hydroenergie als strategische Quellen für eine europäische Energieautonomie anerkannt sehen will, und von Marine Cholley, Spitzenkandidatin der französischen Partei Equinox. Sie will eine Besteuerung von Flugbenzin einführen, um die Wettbewerbsverzerrung im Transportwesen zu beseitigen, und die Schiene um Transportmittel par exellence in der Europa machen.