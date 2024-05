Von Euronews

In der achten Ausgabe unserer Serie zur Europawahl kommen ein deutscher Erstwähler und die Vorsitzende der sozialdemokratischen Fraktion im EU-Parlament zu Wort.

Hören Sie von Noah Just, einem deutschen Erstwähler, der Naturschutzgebiete in Rumänien von der Möbelindustrie bedroht sieht und einen besseren Schutz für sie fordert, und von Iratxe García Pérez, der Vorsitzenden der sozialdemokratischen Fraktion (S&D) im gegenwärtigen Europaparlament. Sie will im Falle ihrer Wiederwahl für die Demokratie in Europa und für die soziale Komponente europäischer Politik kämpfen.