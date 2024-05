Spitzenkandidaten der Europawahl: Vorbereitung auf die Schlussdebatte

Von Euronews

Die fünf Kandidaten werden sich mit Themen wie Klima, Migration und Sicherheit befassen.

Rund zwei Wochen vor der Europawahl haben die Spitzenkandidaten bei einer Debatte noch einmal die Gelegenheit, die Wähler von ihrem Programm zu überzeugen. Die Hauptkandidaten der europäischen Parteien wollen ihre Vision für Europa vorstellen. Die Debatte wird von der Europäischen Rundfunkunion im Europäischen Parlament organisiert.

Euronews wird die Debatte am Donnerstag, den 23. Mai um 15:00 Uhr live übertragen. An der Debatte nehmen fünf Spitzenkandidaten für die Präsidentschaft der Europäischen Kommission teil. Diese Wahl liegt zwar in den Händen der Ministerpräsidenten und Präsidenten der EU, berücksichtigt jedoch das Ergebnis der Europawahlen.

Wer wird an der Debatte teilnehmen?

Die Favoritin für das Amt ist die derzeitige Präsidentin der Europäischen Kommission, die deutsche Europaabgeordnete Ursula von der Leyen von der Europäischen Volkspartei (EVP). Ebenfalls anwesend sind der derzeitige EU-Kommissar für Beschäftigung und soziale Rechte, Nicolas Schmit von der Sozialdemokratischen Partei (SPE), Abgeordneter von Renew Europe (Renew) Sandro Gozi, Abgeordnete und Co-Vorsitz der Europäischen Grünen (EGP) Terry Reintke und Walter Baier, Präsident der Europäischen Linken (EL).

Im Plenarsaal, der zu diesem Anlass in ein Fernsehstudio umgewandelt wurde, werden 900 Zuschauer erwartet: "Die Idee ist, dass die Kandidaten die Möglichkeit haben, dem Publikum ihre Ideen und Lösungen für die wichtigsten Themen zu präsentieren: Klimawandel, Beschäftigung und Wirtschaft, Migration, was auch immer", erklärte die belgische Journalistin Annelies Beck, die die Debatte moderieren wird.

Ihr Kollege und Mitmoderator, der tschechische Journalist Martin Řezníček, sagte, die Debatte sei "von Europäern für Europäer". Deshalb wird es sowohl Fragen von Bürgern über soziale Netzwerke als auch von Erstwählern geben: "Die Europäer sollen in dieser Debatte mitreden können", sagte Řezníček. Darüber hinaus werden sich die Kandidaten einem dreiminütigen Einzelinterview stellen, um ihre Wahlprogramm zu erläutern.

Unzufriedenheit bei verschiedenen politischen Gruppen

Vertreter der rechtspopulistischen Fraktion Identität und Demokratie (ID) und der Europäischen Konservativen und Reformisten (EKR) werden nicht an der Debatte teilnehmen. Auch die Kandidatin der Freien Europäischen Allianz (EFA), Maylis Roßberg, wird nicht anwesend sein.

"Die beiden erstgenannten Parteien haben sich geweigert, einen Spitzenkandidaten zu benennen und können daher nicht an der Debatte teilnehmen", so die EBU in einer Erklärung.

Einer der ID-Abgeordneten glaubt jedoch, dass dahinter ein politisches Motiv steckt: "Ich sehe es eher als politische Zensur, 20–25 % der europäischen Wählerschaft auszuschließen", sagt Anders Vistisen. "Bei diesen Wahlen hält sich keine Partei an alle Regeln der Spitzenkandidaten", sagt er.

Im Fall der EFA argumentiert die EBU, dass jede im Europäischen Parlament vertretene Fraktion aufgefordert wurde, einen Spitzenkandidaten vorzuschlagen: "Die Parteien dieser Fraktionen haben die Auswahl des Spitzenkandidaten getroffen. Für die Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz war es die vorgeschlagene Spitzenkandidatin Terry Reintke von der Partei der Europäischen Grünen", so die EBU in einer Erklärung gegenüber Euronews.