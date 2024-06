Die neue Initiative wurde auf einem von Frankreich, der Afrikanischen Union und der Impfstoffallianz Gavi gemeinsam veranstalteten Gipfel ins Leben gerufen.

Führende Politiker aus aller Welt sind am Donnerstag in Paris zusammen gekommen, um eine neue Initiative zur Steigerung der Impfstoffproduktion in Afrika zu starten. Die Initiative soll dazu beitragen, die großen Ungleichheiten, die während der COVID-19-Pandemie erkannt wurden, zu beseitigen.

Der African Vaccine Manufacturing Accelerator (AVMA) ist ein neuer Finanzierungsmechanismus, der über einen Zeitraum von zehn Jahren fast eine Milliarde Euro zur Unterstützung afrikanischer Impfstoffhersteller bereitstellen wird.

Er wurde offiziell auf einem globalen Forum ins Leben gerufen, das gemeinsam von Frankreich, der Afrikanischen Union und der internationalen Impfstofforganisation Gavi veranstaltet wurde.

Afrikanische Union soll 60 Prozent ihres Bedarfs herstellen können

Die neuen Mittel werden dazu beitragen, dass die Afrikanische Union bis 2040 mindestens 60 Prozent der auf dem Kontinent benötigten Impfstoffdosen herstellen kann, so Gavi.

Damit sollen auch die großen Ungleichheiten der COVID-19-Pandemie beseitigt werden, bei der afrikanische Länder Schwierigkeiten hatten, Zugang zu Impfstoffen zu erhalten, die von reicheren Ländern gekauft wurden.

Während die afrikanischen Länder fast 20 Prozent der Weltbevölkerung ausmachen, produzieren sie nach Angaben von Gavi nur 0,2 Prozent des weltweiten Impfstoffangebots.

Die neuen Hersteller sollen vorrangig Impfstoffe gegen Malaria, Cholera und Masern produzieren. Da es eine hohe Nachfrage für diese Stoffe gibt, sollen diese besonders stark produziert werden – auch um den Herstellern Anreize zum Investieren zu schaffen.

Die Europäische Union teilte am Donnerstag mit, dass die Mitgliedstaaten mehr als 750 Millionen Euro für die AVMA bereitstellen werden, davon fast 220 Millionen Euro aus dem EU-Haushalt.

Damit sind die EU-Länder die größten Beitragszahler für dieses neue Finanzinstrument.

Zusammenkommen für eine gemeinsame Sache

"Unsere Entscheidungen heute und in den kommenden Monaten werden entscheidend dafür sein, ob wir im Jahr 2030 mit Stolz und Genugtuung zurückblicken können oder ob wir uns über verpasste Chancen und verschenktes Potenzial ärgern werden", sagte José Barroso, Vorsitzender des Gavi-Verwaltungsrats und ehemaliger Präsident der Europäischen Kommission, in seiner Eröffnungsrede auf dem Forum an diesem Donnerstag.

Barroso sagte, das Forum sei eine Gelegenheit, "für eine gemeinsame Sache zusammenzukommen" und zu einer "neuen Ära der Immunisierung und Gerechtigkeit" beizutragen.

Moussa Faki, Vorsitzender der Kommission der Afrikanischen Union, sagte in seiner Eröffnungsrede, dass es in Afrika eine "Vielzahl von Krisen" gebe.

"Unsere Stärke ist es, unsere Stimmen und Bemühungen zu vereinen, um diese unerträgliche Situation zu ändern", sagte er und fügte hinzu, dass COVID-19 und andere Krisen zeigten, dass "die afrikanische Widerstandsfähigkeit nicht ausreicht".

Faki sagte, dass der afrikanische Kontinent in hohem Maße von teuren Impfstoffimporten abhängig sei und dass die Herstellung vor Ort den Ländern Geld sparen würde.

Der neue Finanzierungsmechanismus werde dazu beitragen, den Zugang zu und die Verteilung von Impfstoffen zu beschleunigen, wobei der neue Mechanismus ein "Katalysator für die pharmazeutische Industrie in Afrika" sei.

Das Forum findet statt, kurz nachdem sich die Länder auf der Weltgesundheitsversammlung im Mai nicht auf ein Pandemieabkommen einigen konnten, weil Unstimmigkeiten über die gemeinsame Nutzung von Technologien und den Umgang mit globalen Ungleichheiten im Gesundheitsbereich herrschten.

Diplomaten und Experten erklärten jedoch diesen Monat gegenüber Euronews Health, dass sie motiviert seien, die Diskussion über einen möglichen Vertrag fortzusetzen, und hofften, dass die Länder in der Lage sein würden, ihre Differenzen zu überbrücken.

Nach Angaben der Europäischen Kommission werden die AVMA-Fonds in den nächsten zehn Jahren mehr als 800 Millionen in Afrika produzierte Impfstoffdosen kaufen.

"Die Initiative wird die Gruppe der weltweiten Impfstofflieferanten diversifizieren, wobei das Ziel darin besteht, dass mindestens vier afrikanische Impfstoffhersteller auf nachhaltige Weise in den Markt eintreten", so die Kommission.