Gibt es ein Comeback für "Ekecheiria", den olympischen Waffenstillstand?

In einer UN-Resolution von 2023 wurde anlässlich der Olympischen Spiele ein Waffenstillstand in den laufenden Konflikten gefordert. Putin schloss das nicht aus. Euronews sprach mit dem Internationalen Olympischen Komitee, Historikern und Experten über diese Idee aus dem alten Griechenland.

Jedes Mal, wenn im antiken Griechenland die Olympischen Spiele stattfanden, wurden die Kriege unterbrochen. Die Armeen der verschiedenen gegnerischen "Polis" stellten ihre Aktivitäten ein, damit die Athleten sicher im Tal von Olympia ankommen konnten, wo der Wettkampf zu Ehren von Zeus stattfand.

Derzeit gibt es acht aktive Kriege in der Welt, darunter auch in der Ukraine und im Gaza-Streifen. Die Möglichkeit eines Waffenstillstands wie im alten Griechenland scheint jedoch gering zu sein, auch wenn Putin bei seinem Besuch in China mit Xi Jinping darüber gesprochen hat. Er sagte, dass sich wohl "nur wenige Länder daran halten würden".

Ekecheira in der griechischen Etymologie

Tatsache ist jedoch, dass dieser Waffenstillstand, in der griechischen Etymologie "ekecheira" genannt, in der Antike allgemein eingehalten wurde. Die Vereinten Nationenhaben mehrfach versucht, diese Tradition wiederzubeleben, wenn auch nicht immer mit Erfolg.

Encendido de la llama olímpica en Olimpia, donde se celebraban los Juegos Olímpicos de la antigüedad. THANASSIS STAVRAKIS/2009 AP

Für die diesjährigen Olympischen Spiele passte die Generalversammlung am 21. November 2023 eine Resolution an, in der Länder, die sich im Konflikt befinden, aufgefordert wurden, während der Wettkämpfe das Feuer einzustellen.

Bitte, geben wir dem Frieden eine Chance Thomas Bach Präsident des Internationalen Olympischen Komitees

Sogar der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees rief die teilnehmenden Nationen dazu auf, "die Resolution im olympischen Geist anzunehmen und den edlen Waffenstillstand einzuhalten", während einer Rede, die mit einem Appell an die UNO endete: "Bitte, lassen Sie uns dem Frieden eine Chance geben.

Das Olympische Komitee räumt ein, dass ein Ende des Krieges in der Ukraine sehr unwahrscheinlich ist. Auf Nachfrage von "Euronews" erklärten die Mitglieder der Organisation, dass "der Einmarsch Russlands in die Ukraine während der Winterspiele 2022 stattfand, was bereits eine Verletzung des olympischen Waffenstillstands darstellte". Angesichts dieser Geschichte sieht es nicht so aus, als würde Putin die Spiele in diesem Sommer respektieren.

Wann hat es jemals einen olympischen Waffenstillstand gegeben?

Die Olympischen Spiele 2023 waren nicht das einzige Mal, dass die Vereinten Nationen Länder aufforderten, ihre Waffen zugunsten von Frieden und Sport niederzulegen. Adolfo Jerónimo Domínguez, Professor für Alte Geschichte an der Autonomen Universität Madrid, erinnert daran, dass "die UNO 1993 das Konzept des olympischen Friedens aufgegriffen und die Staaten aufgefordert hat, ihn sieben Tage vor der Eröffnung zu beginnen und bis sieben Tage nach der Schließung aufrechtzuerhalten".

El entonces secretario de la ONU, Kofi Annan y el entonces presidente del COI, Jacques Rogge, se reúnen en 2006 para abordar una posible tregua olímpica. ANDREE-NOELLE POT/AP

"Wir haben gesehen, dass die moderne Welt den Waffenstillstand nicht immer einhält. Wenn versucht wurde, ihn einzuhalten, gab es auch einen negativen Aspekt, nämlich den des Boykotts; Staaten, die aus welchen Gründen auch immer mit diesem Ideal nicht einverstanden sind und es brechen", fügt der Experte hinzu.

Wurde der olympische Friede in der Antike respektiert?

Das gilt nicht nur für die heutige Zeit, obwohl es scheint, dass in der Antike die Entscheidung, Konflikte zu beenden, mehr respektiert wurde. Yioula Salesiotou, Leiterin der Kulturabteilung der griechischen Botschaft in Spanien, sagte Euronews, dass der Waffenstillstand, "obwohl er nicht obligatorisch ist, in den 1.200 Jahren der Spiele nur zweimal gebrochen wurde ".

Templo de Olimpia en el que se celebraban los Juegos Olímpicos en la Antigüedad. PETROS GIANNAKOURIS/AP

Die Griechen hielten ihre Auseinandersetzungen nur "420 v. Chr., als Sparta Leprosus (Stadt der Eliden) angriff , und 362 v. Chr., als die Eliden gegen Pisa (Königreich der Eliden) auf heiligem Gebiet kämpften ", so Salesiotou.

Die Olympischen Spiele waren ein religiöses und heiliges Fest.

Es gibt einen Grund, warum diese Zivilisation den Waffenstillstand so sehr respektierte: Die Olympischen Spiele waren ein religiöses und heiliges Fest. Wie der Leiter der Abteilung für kulturelle Angelegenheiten erklärt, war es das älteste religiöse Fest zu Ehren des Gottes Zeus, des Vaters der Götter".

Der göttliche Aspekt dieser Wettkämpfe ist den Historikern wohl bekannt. "Sie waren Teil eines Rituals, eines religiösen Rituals, man darf nicht vergessen, dass Olympia zusammen mit Delphi Heiligtümer waren. Das eine zu Ehren von Zeus und das andere zu Ehren von Apollo", erklärt Francisco Javier Gómez, Professor für Alte Geschichte an der Universität von Alcalá.

Die Angreifer konnten mit einer Bestrafung durch die Götter rechnen. Francisco Javier Gómez Professor für Alte Geschichte

Die Wettkämpfe selbst galten als "religiöse und heilige Zeremonie. Wenn ein Waffenstillstand gebrochen wurde und die Pilger, die eigentlich Zeus durch die Spiele verehren wollten, angegriffen wurden, konnten die Angreifer mit einer Bestrafung durch die Götter rechnen", fügt er hinzu.

Die Feindseligkeiten zwischen den sich bekriegenden Polis gingen jedoch weiter, und nur "der sichere Durchgang der Athleten und Zuschauer durch ihre Gebiete" wurde respektiert, sagt Yioula Salesiotou, damit alle ihre Götter ehren konnten. "Beim Waffenstillstand ging es darum, das Recht auf Durchreise der Athleten und Zuschauer zu schützen", fügt sie hinzu.

Templo de Olimpia en el que se celebraban los Juegos Olímpicos en la Antigüedad. PETROS GIANNAKOURIS/AP2008

In einer Zeit, in der die Kommunikation kompliziert und die Entfernungen sehr groß waren, gab es ein ganzes Protokoll für die Ankündigung des Beginns der Olympischen Spiele und damit auch des Waffenstillstands. Die Rolle der Botschafter war dabei von grundlegender Bedeutung. "Sie waren heilig und hatten eine Art Immunität, um den Waffenstillstand zu verkünden", erklärt Francisco Javier Gómez.

Adolfo Jerónimo Domínguez erklärt, dass diese hohen Diplomaten des Altertums vollständig identifiziert waren. Sie trugen Streitwagen und Banner , damit jeder wusste, dass es sich um heilige Botschafter handelte, aber es gab auch Gebiete, in denen sie angegriffen werden konnten; es sind Fälle bekannt, in denen diese Personen gegen Lösegeld entführt wurden.

Wie sahen die Olympischen Spiele in der Antike aus?

Die Olympischen Spiele wurden jedoch vor allem zum Ruhm der eigenen Götter respektiert, und die Athleten waren "die großen Nationalhelden, ihre Siege waren individuell, aber die 'Polis' nahm sie sofort als Prestigeelement an, denn viele Olympiasieger zu haben, war eine sehr wichtige Tatsache, so sehr, dass sie ihnen manchmal das Recht gaben, mit einem öffentlichen Amt auf Lebenszeit versorgt zu werden, sie errichteten ihnen Denkmäler und sangen ihnen Lieder", fügt der Professor hinzu.

Encendido de la llama olímpica en Olimpia, Grecia, en 1976. Anonymous/1976 AP

Sport war für die Griechen viel mehr als nur eine körperliche Betätigung, weshalb das Gewinnen dieser Wettkämpfe so wichtig war. Der Leiter der Kulturabteilung der griechischen Botschaft in Spanien stellt fest, dass der Sport "ein Schlüsselelement des politischen Lebens war, durch das den jungen Menschen der Glaube an die Heimat und die Götter sowie das Gefühl der Zugehörigkeit und der Respekt vor den Älteren eingeimpft wurde".

Sie bereiteten sich auf den bevorstehenden Militärdienst, den Krieg und natürlich auf das Leben des Bürgers vor. Yioula Salesiotou Leiter der Abteilung für kulturelle Angelegenheiten der griechischen Botschaft in Spanien

"Junge Menschen bereiteten sich durch Wettkämpfe auf den bevorstehenden Militärdienst, den Krieg und natürlich auf das Leben des Bürgers im Allgemeinen vor", fügt er hinzu. Aus diesem Grund, so Francisco Javier Gómez, waren sportliche Triumphe auch mit dem Prestige und dem Ruhm der jeweiligen Stadt verbunden".

Der Historiker betont, dass der olympische Friede "das Erbe der Antike und der Griechen ist, das wir haben sollten". Angesichts der jüngsten Ereignisse scheint es jedoch, dass diese pazifistische Tradition zu Ehren der Götter in diesem Jahr bei weitem nicht eingehalten wird, denn wenn alles so weitergeht wie bisher, werden die Angriffe zugunsten von Frieden und Sport nicht aufhören.