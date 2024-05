Vistisen von der Dänischen Volkspartei sagte Euronews, dass es zwischen Meloni und Le Pens Fraktionen "keine größere politische Kluft" gibt, als innerhalb anderer politischer Gruppierungen der Mitte.

Der Mann, der die Europawahlkampagne der rechtsextremen Fraktion "Identität und Demokratie" anführt, ist zuversichtlich, dass die beiden rechtsextremen Fraktionen des Europäischen Parlaments in der kommenden Legislaturperiode einen gemeinsamen Block bilden werden.

In einem Interview am Dienstag sagte Anders Vistisen gegenüber Euronews, er glaube nicht, dass es eine wesentliche politische Kluft zwischen seiner Partei Identität und Demokratie (ID) - die Marine Le Pens Rassemblement National, Italiens Lega und die AfD beherbergt - und den nationalistischen Europäischen Reformisten und Konservativen (EKR) gibt, die als etwas weniger extrem als ihre ID-Pendants gelten.

Zur EKR gehören unter anderem die spanische Partei Vox und die polnische Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS), aber auch die Fratelli d'Italia der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und die Bürgerlich-Demokratische Partei (ODS) des tschechischen Ministerpräsidenten Petr Fiala, diese beiden werden als potenzielle Partner für die Mitte-Rechts-Parteienfamilie EVP von Ursula von der Leyen nach den Wahlen im Juni gehandelt. Dies ist für viele Beobachter ein Zeichen dafür, dass die Brandmauer, die die rechtsextremen Parteien traditionell abschottet, eingerissen werden wird.

"Was meiner Meinung nach falsch ist, ist, dass es zwei Gruppen auf der rechten Seite gibt, und ich denke, das hat mehr mit großen Persönlichkeiten in einigen der größeren Parteien zu tun als mit politischen Differenzen", sagte Vistisen von der rechtspopulistischen Dänischen Volkspartei.

"Es gibt keine größere politische Kluft zwischen der ID und der EKR als beispielsweise innerhalb der EVP, der S&D oder Renew Europe."

Auf die Frage, ob er glaube, dass beide Gruppen einen gemeinsamen Block im Europäischen Parlament bilden könnten, antwortete Vistisen: "Ich denke, dass wir das eines Tages sehen werden (...) Ich denke, nicht nur nach dieser Wahl, sondern auch bei den französischen Präsidentschaftswahlen, die in ein paar Jahren anstehen, könnte das ein sehr interessanter Zeitpunkt sein"."

Vistisen sprach nur wenige Stunden vor dem Ausbruch einer Krise in seiner Fraktion, als Marine Le Pens Rassemblement National ankündigte, nicht länger mit der Alternative für Deutschland (AfD) im Europäischen Parlament zusammenzuarbeiten, nachdem der Spitzenkandidat der AfD, Maximilian Krah, verharmlosende Nazi-Äußerungen gemacht hatte, was am Mittwoch zu Krahs plötzlichem Rücktritt aus dem Bundesvorstand der Partei führte.

Nach einem Gespräch mit Euronews sagte Vistisen auf der Social-Media-Plattform X, Krah, der weiterhin Spitzenkandidat der AfD bei der Wahl im Juni sein wird, habe "mit seinen Äußerungen und Handlungen gezeigt, dass er nicht in die ID-Gruppe gehört".

"Wenn die AfD die Situation nicht ausnutzt und Krah loswird, ist die Position der DF (Dänische Volkspartei), dass die AfD die ID-Gruppe verlassen muss", fügte Vistisen hinzu.

Als er Stunden zuvor von Euronews gefragt wurde, ob tiefe Spaltungen innerhalb seiner ID-Partei und wachsende Unzufriedenheit mit den zunehmend extremistischen Positionen der AfD die Mitgliedsparteien dazu veranlassen könnten, zur ECR-Fraktion überzuwechseln, verteidigte Vistisen noch die Einheit seiner Fraktion.

"Nein, das sehe ich nicht wirklich. Ich denke, das ist ein falsches Bild, das da verbreitet wird", sagte er.

Vistisen behauptete, in der konkurrierenden rechtsextremen EKR-Fraktion seien tiefere Spaltungen zu erkennen, vor allem wenn es um ihre Haltung zur Ukraine gehe. Er fügte hinzu, dass die polnische PiS, die eine ungehinderte EU-Unterstützung für die Ukraine befürwortet, sowohl das Rassemblement National als auch den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán in ihre europäische Partei aufgenommen habe, obwohl sie der militärischen Unterstützung für die Ukraine skeptisch gegenüberstehen.

Eine Quelle des Rassemblement National sagte Euronews, dass Le Pens Partei es vorziehe, der gleichen Gruppe wie Viktor Orbáns Fidesz beizutreten, die derzeit keiner europäischen politischen Gruppe angehört, nachdem sie gezwungen war, die EVP 2021 zu verlassen.

Vistisen "nicht bezahlt" von der sanktionierten Voice of Europe

Das jüngste Debakel folgt auf mehrere Kontroversen rund um die AfD, die innerhalb der ID-Partei für Aufregung gesorgt haben. Im Januar sollen sich führende AfD-Mitglieder mitNeonazi-Gruppen getroffen haben, um Pläne zur Abschiebung von Millionen von Einwanderern, darunter auch solche mit deutscher Staatsbürgerschaft, zu diskutieren, was laut Euronews-Quellen zu Unbehagen innerhalb der europäischen Parteienfamilie führte.

Die beiden Namen, die die Wahllisten der AfD für die Wahlen im Juni anführen, stehen auch in Verbindung mit den laufenden Untersuchungen über ausländische Einmischung im Europäischen Parlament, einschließlich einer mutmaßlichen kremlfreundlichen Operation, die im Verdacht steht, Abgeordnete für die Verbreitung russischer Propaganda zu bezahlen.

Ein Assistent von Maximilian Krah wurde letzten Monat wegen des Verdachts der Spionage für China verhaftet, während Petr Bystron beschuldigt wird, bis zu 20 000 Euro in bar aus Russland erhalten zu haben.

Vistisen räumte ein, er sei "immer besorgt über Einflussnahme von außen" und versprach, dass der Vorstand seiner europäischen Partei die Angelegenheit selbst in die Hand nehmen werde, sollten die Ermittlungen die Kandidaten für schuldig befinden und die AfD es versäumen, deren Mitgliedschaft auszusetzen.

Er verteidigte jedoch die Entscheidung, keine sofortigen Maßnahmen als Reaktion auf die schädlichen Anschuldigungen der ausländischen Einmischung innerhalb seiner Partei zu ergreifen.

"Herr Krah hat die Ethikkommission des Europäischen Parlaments durchlaufen, und diese hat keine der ihr zur Verfügung stehenden Sanktionen empfohlen", so Vistisen.

"Wenn also seine politischen Gegner keine Sanktion empfohlen haben, ist es für uns als Fraktion sehr schwierig, vor diesem Hintergrund zu sanktionieren, aber ich bin sehr froh, dass die AfD bereits festgelegt hat, dass sie, wenn an diesen Vorwürfen etwas dran ist, im Alleingang seine Mitgliedschaft in der AfD suspendieren würde und er damit auch kein Mitglied der ID-Fraktion wäre."

Das Unternehmen, das im Mittelpunkt der von der belgischen Staatsanwaltschaft geführten Ermittlungen steht, ist Voice of Europe, das in der Europäischen Union inzwischen auf der schwarzen Liste steht.

Die Frage, ob er für ein Interview, das er Voice of Europe Anfang des Jahres gab, bezahlt wurde, verneinte Vistisen nachdrücklich:

"Nein, natürlich nicht. Dieses Interview wurde unter der gleichen Prämisse wie dieses Interview geführt. Ich wurde gebeten, ein Interview zu geben, und ich habe zugesagt. Das gehört zu meinem Job als Politiker", antwortete Vistisen.

"Ich habe eine tadellose Bilanz, wenn es darum geht, gegenüber Russland und China hart zu bleiben. Hat das jemals jemand bezweifelt? Also, manchmal werden diese Behauptungen natürlich auch politisch genutzt (...) Ich denke, man kann auch ohne die Verbreitung von Fake News leben."

Fehlende EU-Unterstützung lässt Ukraine "ohne Chance"

Vistisen kritisierte auch die Europäische Union scharf für ihr Versäumnis, Kiew die militärische Hilfe und Ausrüstung zur Verfügung zu stellen, die es braucht, um sich gegen die russische Invasion zu wehren, und bezeichnete sie als "untätig".

"Ich möchte den Eindruck widerlegen, dass Europa sehr pro-ukrainisch ist", erklärte er.

"Wenn es um konkrete Maßnahmen geht, hinkt es hinterher. Wenn die Amerikaner nicht dabei wären, um den Ukrainern zu helfen, wäre der Krieg für sie verloren, weil Europa nicht auf den Plan getreten ist", fügte er hinzu.

"Ich denke, wenn die Ukraine eine Chance haben sollte, Russland zurückzudrängen, und zwar über die Grenzen vor der russischen Invasion auf der Krim, dann kommt die Militärhilfe leider viel zu kurz und viel zu spät."

Er behauptete auch, dass die EU der Ukraine weniger militärische Unterstützung zugesagt habe als das Vereinigte Königreich, obwohl sich die Militärhilfe der EU auf sage und schreibe 33 Milliarden Euro belaufe, während das Vereinigte Königreich 7,6 Milliarden Pfund (8,9 Milliarden Euro) an Militärhilfe bereitstellte.

Dennoch wies er die Aussicht auf einen Beitritt der Ukraine als vollwertiges Mitglied zurück und behauptete, dass die Staats- und Regierungschefs der EU versuchten, Zeitvorgaben zu machen, um den Beitritt Kiews zu beschleunigen.

"Es sind dieselben Kräfte, die sich über die Rechtsstaatlichkeit in Ungarn beschweren (...), die jetzt sagen, wir sollten ein Verfahren beschleunigen, bei dem wir Länder aufnehmen, die eine weitaus schlechtere Erfolgsbilanz haben, wenn es um viele dieser Benchmarks geht, als das, was man in Orbáns Ungarn gesehen hat", so Vistisen.