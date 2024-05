Jemen: Erneut US-Drohne von den Huthis abgeschossen

Houthi-Anhänger bei einer Kundgebung gegen die von den USA geführten Angriffe auf den Jemen und zur Unterstützung der Palästinenser im Gazastreifen in, Jemen, 10. Mai 2024. - Copyright Osamah Abdulrahman/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Copyright Osamah Abdulrahman/Copyright 2024 The AP. All rights reserved