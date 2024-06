Welche sind die 10 besten Fluggesellschaften der Welt im Jahr 2024?

Von یورونیوز فارسی

Qatar Airways wurde zum achten Mal in fünfundzwanzig Jahren zur besten Fluggesellschaft der Welt gekürt, und Air France bleibt trotz allem unter den zehn besten Ailrines der Welt.

Die Bewertung von Singapore Airlines als Top-Fluggesellschaft im vergangenen Jahr ist Schnee von gestern: QatarAirways hat seinen Platz als beste Fluggesellschaft der Welt zurückerobert. Laut dem Skytrax-Ranking vom 24. Juni 2024 ist Qatar Airways zum achten Mal in den vergangenen 25 Jahren zur besten Airline der Welt gewählt worden. Singapore Airlines liegt jetzt auf dem zweiten Platz, gefolgt von Emirates Airlines.

Die Rangliste basiert auf den Meinungen von mehr als 21 Millionen Reisenden aus 100 Ländern auf der ganzen Welt, die 350 Fluggesellschaften von September 2023 bis Mai 2024 anhand von Kriterien wie Flugqualität, Preis-Leistung, Komfort, Bordservice und Wartezeit bei der Ankunft bewerteten.

Air France weiter in den Top 10

Trotz des Rückgangs der Bewertungen erhielt Air France für einige seiner Dienstleistungen gute Punkte und belegte den neunten Platz. Das französische Unternehmen wurde als beste Fluggesellschaft Westeuropas ausgezeichnet und bietet das beste erstklassige Catering. Es wurde auch zur besten Business- und First-Class-Flugklasse in Europa gekürt.

Swiss International Airlines belegte als europäische Fluggesellschaft ebenfalls den zehnten Platz.

Die besten Fluggesellschaften im Jahr 2024 laut Skytrax sind:

1. Qatar Airways

2. Singapore Airlines

3. Emirates

4. Al Nippon Airlines (Japan)

5. Cathay Pacific (Hongkong)

6. Japan Airlines

7. Turkish Airlines

8. EVA AIR (Taiwan)

9. Air France

10. Swiss International Airlines

Bei den Billigfluggesellschaften bleibt das malaysische Unternehmen „AirAsia“ an erster Stelle. Scoot ist in Europa wenig bekannt und ist eine Tochter von Singapur Airlinds. Das spanische Unternehmen Bolotea kommt an dritter Stelle und liegt bei Inlandsflügen in Frankreich sogar vor Air France.

Beste Billigfluggesellschaften im Jahr 2024 laut Skytrax:

1. AirAsia (Malaysien)

2. Scoot (Singapur)

3. Bolotea (Spanien)

4. Felinas (Saudi-Arabien)

5. Transavia (Frankreich-Niederlande)

6. Indigo (Indien)

7. Vueling Airlines (Spanien)

8. AIRBALTIC (Lettland)

9. Iberia Express (Spanien)

10. Ryanair (Irland)

Auch Kabinenpersonal bewertet

Austrian Airlines freut sich über gute Bewertungen seines Kabinenpersonals, dabei liegt keine europäische Fluggesellschaft bei Skytrax im internationalen Ranking unter den besten 20. Hier kommt Singapore Airlines auf Platz 1 vor ANA All Nippon Airways.