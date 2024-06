Eid al-Adha: Rituelle Steinigung des Teufels in Mina

Massen von Pilgern haben am Sonntag in Saudi-Arabien bei 47 Grad Celsius Hitze eine symbolische Steinigung des Teufels vorgenommen.

Tausende Pilger begannen am Sonntag in Saudi-Arabien mit einer symbolischen Steinigung des Teufels. Das Ritual markiert die letzten Tage der Hadsch, der islamischen Pilgerreise, und den Beginn der Opferfest-Feierlichkeiten für Muslime in aller Welt.

Die Steinigung gehört zu den abschließenden Ritualen der Hadsch, die eine der fünf Säulen des Islam ist. Sie erfolgte einen Tag, nachdem sich mehr als 1,8 Millionen Pilger auf dem heiligen Berg Ararat außerhalb der heiligen Stadt Mekka versammelt hatten, den muslimische Pilger besuchen, um die jährlichen fünftägigen Rituale der Hadsch zu vollziehen.

Die Pilger verließen den Berg Arafat am Samstagabend, um die Nacht an einem nahe gelegenen Ort namens Muzdalifa zu verbringen, wo sie Kieselsteine für die symbolische Steinigung von Säulen sammelten, die den Teufel darstellen.

Muslimische Pilger werfen bei der symbolischen Steinigung des Teufels, dem letzten Ritus der jährlichen Hadsch, in Mina, Saudi-Arabien, am 16. Juni 2024 Steine gegen Säulen. AP

Die Säulen befinden sich an einem anderen heiligen Ort in Mekka, der Mina genannt wird. Muslime glauben, dass Ibrahims Glaube an dem Ort geprüft wurde, als Gott ihm befahl, seinen einzigen Sohn Ismail zu opfern. Ibrahim war bereit, sich dem Befehl zu unterwerfen, doch dann hielt Gott seine Hand auf und verschonte seinen Sohn. In der christlichen und jüdischen Version der Geschichte wird Abraham befohlen, seinen anderen Sohn, Isaak, zu töten.

Am Sonntagmorgen strömten die Menschen zu Fuß zu den Steinigungsplätzen. Einige schoben behinderte Pilger in Rollstühlen über eine mehrspurige Straße, die zu dem Komplex mit den großen Säulen führte. Die meisten Pilger schwitzten und trugen Regenschirme, um sich vor der brennenden Sommersonne zu schützen.

Muslimische Pilger treffen in Mina, Saudi-Arabien, am Sonntag, 16. Juni 2024, ein. AP

Ein Reporter von Associated Press sah, wie viele Pilger, vor allem ältere Menschen, auf dem Weg zu den Säulen wegen der brennenden Hitze zusammenbrachen. Sicherheitskräfte und Sanitäter wurden zur Hilfe gerufen und trugen diejenigen, die ohnmächtig wurden, auf Tragen aus der Hitze in Krankenwagen oder Feldlazarette. Als die Temperaturen gegen Mittag in die Höhe schnellten, brauchten immer mehr Menschen medizinische Hilfe. Nach Angaben der saudischen Meteorologiebehörden erreichte die Hitze in Mekka 47 °C und in Mina 46 °C.

Trotz der erdrückenden Hitze äußerten viele Pilger ihre Freude darüber, dass sie ihre Pilgerfahrt beenden konnten.

"Gott sei Dank, (der Prozess) war freudig und gut", sagte Abdel-Moaty Abu Ghoneima, ein ägyptischer Pilger. "Keiner wünscht sich mehr als das."

Viele Pilger verbringen bis zu drei Tage in Mina und werfen jeweils sieben Kieselsteine an drei Säulen in einem Ritual, das die Vertreibung des Bösen und der Sünde symbolisieren soll.

Während sie in Mina sind, besuchen sie Mekka, um ihren "Tawaf", die Umrundung der Kaaba in der Großen Moschee, siebenmal gegen den Uhrzeigersinn zu vollziehen. Eine weitere Umrundung, der Abschieds-Tawaf, markiert das Ende des Hadsch, wenn sich die Pilger darauf vorbereiten, die heilige Stadt zu verlassen.

Die Riten fallen mit dem viertägigen Eid al-Adha zusammen, was so viel bedeutet wie "Opferfest", bei dem Muslime, die über finanzielle Mittel verfügen, die Glaubensprüfung Ibrahims durch das Schlachten von Vieh und Tieren und die Verteilung des Fleisches an die Armen kommentieren.

Die meisten Länder feierten Eid al-Adha am Sonntag. In anderen, wie Indonesien, wird es am Montag gefeiert.

Nach der Hadsch wird von Männern erwartet, dass sie ihre Köpfe rasieren und die weißen Gewänder ablegen, die sie während der Pilgerfahrt tragen. Von Frauen wird erwartet, dass sie sich als Zeichen der Erneuerung und Wiedergeburt eine Haarlocke abschneiden.

Die meisten Pilger verlassen dann Mekka und fahren in die etwa 340 Kilometer entfernte Stadt Medina, um im Grab des Propheten Mohammed, der Heiligen Kammer, zu beten. Das Grab ist Teil der Moschee des Propheten, die neben der Großen Moschee in Mekka und der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem zu den drei heiligsten Stätten des Islam gehört.

Muslimische Pilger umrunden die Kaaba, das kubische Gebäude der Großen Moschee, während der jährlichen Hadsch-Pilgerfahrt in Mekka, Saudi-Arabien, Sonntag, 16. Juni 2024. AP

Alle Muslime sind verpflichtet, einmal in ihrem Leben die Hadsch zu machen, wenn sie körperlich und finanziell dazu in der Lage sind. Viele wohlhabende Muslime machen die Pilgerfahrt mehr als einmal. Die Rituale erinnern vor allem an die Berichte des Propheten Ibrahim und seines Sohnes, des Propheten Ismail, von Ismails Mutter Hadschar und des Propheten Muhammad, wie es im Koran, dem heiligen Buch des Islam, heißt.

Wie der saudische Minister für Hadsch und Umrah, Tawfiq bin Fawzan al-Rabiah, in einem Briefing mitteilte, werden im Jahr 2024 mehr als 1,83 Millionen Muslime den Hadsch vollziehen, etwas weniger als im Vorjahr, als 1,84 Millionen die Rituale vollzogen.

Die meisten Hadsch-Rituale finden im Freien statt, wo es wenig oder gar keinen Schatten gibt. Die Pilgerfahrt findet in der zweiten Woche des Dhu al-Hijjah statt, dem letzten Monat des islamischen Mondkalenders, sodass der Zeitpunkt im Jahr variiert. Und in diesem Jahr fiel die Pilgerfahrt in den heißen Sommer Saudi-Arabiens.