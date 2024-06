Keine Fortschritte bei Treffen EU-Serbien-Kosovo

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borell hat sich mit dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic und dem kosovarischen Ministerpräsidenten Albin Kurti getroffen, um über die Umsetzung des Ohrid-Abkommens zu sprechen. Die Gespräche in Brüssel verliefen ergebnislos

In Brüssel sind Gespräche zwischen dem Kosovo und Serbien über eine Normalisierung ihrer Beziehungen erneut ergebnislos verlaufen.

Nach getrennten Treffen mit dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic und dem kosovarischen Ministerpräsidenten Albin Kurti teilte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell mit, dass es „keine Fortschritte“ bei der Umsetzung des von der Europäischen Union unterstützten Plans zur Normalisierung der Beziehungen gab.

"Die Diskussionen waren, wie erwartet, so schwierig wie immer und am Ende kam es zu keinem trilateralen Treffen. Der Kosovo war nicht bereit dafür, der Kosovo war nicht gewillt, an diesem trilateralen Treffen teilzunehmen. Serbien war dazu bereit, aber man braucht zwei, um Tango zu tanzen, und wir brauchen zwei, die um den Tisch sitzen, um den Dialog fortzusetzen. Das war heute nicht möglich. Heute konnten leider keine Fortschritte bei der Umsetzung des Abkommens erzielt werden“, bedauerte Borrell

Brüssel hat sowohl Belgrad als auch Pristina gewarnt, dass die Weigerung, Kompromisse einzugehen, die Chancen Serbiens und des Kosovo auf einen EU-Beitritt gefährdet.

Serbien erkennt die formelle Unabhängigkeitserklärung des Kosovo aus dem Jahr 2008 nicht an.