Qatar 365 erkundet einige der besten Aktivitäten in Katar für Abenteurer und Träumer, wie z. B. Klettern, Parkour oder Veranstaltungen wie die LEGO-Show, bei der man versuchen kann, alles zu bauen, was man sich nur vorstellen kann.

Ob Sie nun auf der Suche nach Abenteuern oder familienfreundlichen Aktivitäten sind – Katar hat alles zu bieten. Das Team von Qatar 365 nahm an unterhaltsamen Aktivitäten im Innen- und Außenbereich teil. Beginnen wir mit etwas Unerwartetem: dem Klettern. Laila Humairah besuchte Aspire Zone, die erste Outdoor-Kletteranlage in Katar, und EsQalar Sports. Kletterbegeisterte können an 10,5 Meter hohen Wänden, die den berühmten Zekreet-Felsen im Westen der Halbinsel nachempfunden sind, verschiedene Techniken ausprobieren – Seilklettern, Vorstiegsklettern, Bouldern oder Freiklettern.

Für ein Abenteuer der anderen Art traf sich Laila mit Talal Altamimi, dem Gründer des Freestylers Tribe, dem ersten Parkour-Fitnessstudio in Katar. Die Sportart Parkour ist eine Mischung aus Laufen, Klettern, Springen und Akrobatik und bietet eine einzigartige Möglichkeit, Hindernisse zu überwinden. Talal erzählte von seinem Weg, den Herausforderungen, die er bewältigt hat, und den Fähigkeiten, die er entwickelt hat. Er hat sogar ein Programm für Kinder entwickelt, nicht nur um ihnen den Sport beizubringen, sondern auch um ihr Selbstvertrauen zu stärken. Angesichts der zunehmenden Popularität des Sports sieht Talal Parkour in naher Zukunft als potenzielle olympische Disziplin.

Schließlich besuchte Aadel Haleem die LEGO-Show, die kürzlich im Qatar National Convention Center stattfand und sich an diejenigen richtete, die eher eine geistige als eine körperliche Herausforderung suchen. Auf 10.000 Quadratmetern wurden einzigartige LEGO-Displays aufgebaut – der perfekte Ort für Kinder und Junggebliebene, um erstaunliche Kreationen zu bewundern oder ihrer Fantasie beim Spielen und Bauen mit den legendären Steinen freien Lauf zu lassen.