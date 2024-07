JD Vance ist auch in den USA ein relativ unbekannter Politiker - aber er hat sich zur Ukraine deutlich geäußert und vehement gegen weitere Hilfen ausgesprochen.

WERBUNG

Der Republikaner Donald Trump hat J.D. Vance als seinen Kandidaten für das Amt des US-Vizepräsidenten ernannt. Vance ist seit dem vergangenen Jahr Senator in Ohio. Der 39-Jährige ist zwar ein relativ unbekannter Politiker, hat aber mit seinen extrem konservativen Ansichten bereits Aufsehen erregt.

Vance, der zuvor einer der schärfsten Kritiker Trumps war, hat sich vehement gegen die Ukraine-Hilfe der USA und für ein landesweites Abtreibungsverbot ausgesprochen. Mit diesen Zielen zeigt er sich - anders als der ehemalige Vizepräsident Trumps Mike Pence - eher populistisch.

Euronews stellt den neuen "running mate" von Donald Trump vor.

Von "Niemals-Trump" zum überzeugten Verbündeten

Vance ist in Middletown, Ohio, geboren und aufgewachsen. Er trat den Marines bei und war als Soldat im Irak. Später erwarb er Abschlüsse an der Ohio State University und der Yale Law School. Außerdem arbeitete er als Risikokapitalexperte im Silicon Valley in Kalifornien.

Einen Namen machte sich J.D. Vance mit seinen Memoiren, dem 2016 erschienenen Bestseller "Hillbilly Elegy", der veröffentlicht wurde, als Trump zum ersten Mal für das Präsidentenamt kandidierte.

"Hillbilly Elegy" machte Vance auch mit der Familie Trump bekannt. Donald Trump Jr. liebt das Buch - die beiden haben sich auf Anhieb gut verstanden und sind seitdem befreundet.

Delegierte halten ein Schild mit einem eilig hingekritzelten "Vance"auf dem Parteitag der Republikaner 2024 Carolyn Kaster/The AP

Im Jahr 2016 war Vance allerdings ein "Never Trump"-Republikaner. Der Mann aus Michigan bezeichnete den Geschäftsmann Trump als "gefährlich" und "ungeeignet" für das Amt des US-Präsidenten. Trumps offensichtlich rassistische Rhetorik kritisierte Vance, und er bezeichnete ihn als "Amerikas Hitler".

Als Vance 2021 mit Trump zusammentraf, hörte sich aber alles ganz anders an. Beide Männer spielten Vances scharfe Kritik in der Vergangenheit herunter. Nach Trumps Wahl hatte sich Vance in einen glühenden Verbündeten verwandelt.

Konservative sehen in Vance "führende Stimme der Kultur in den USA"

Kevin Roberts, Präsident der konservativen Heritage Foundation, bezeichnete Vance als eine führende Stimme der konservativen Bewegung in wichtigen Fragen, darunter die Abkehr von der interventionistischen Außenpolitik, der freien Marktwirtschaft und der "amerikanischen Kultur im Allgemeinen".

Viele Politikerinnen und Politiker der Demokraten kritisieren Vance extreme Ansichen. Einige provokante Positionen hat der

So sprach sich Vance während seiner Kandidatur für den Senat für ein nationales Abtreibungsverbot aus, schwächte diese Haltung jedoch ab, als die Wähler in Ohio 2023 mit überwältigender Mehrheit eine Änderung der Abtreibungsrechte befürworteten.

Vance gegen Ukraine-Hilfenb

Vance könne Experten zufolge mit seiner Debattierfähigkeit Pluspunkte für Trump sammeln.

Charlie Kirk, Gründer der konservativen Aktivistengruppe Turning Point USA, sagte, Vance artikuliere überzeugend die Weltanschauung "America First" und könne Trump in Staaten helfen, die er 2020 knapp verloren hat, wie Michigan und Wisconsin, die von der Demografie, Wirtschaft und den Werten her dem Bundesstaat Ohio ähneln.

Was bedeutet die Kandidatur von Vance für Europa?

In Europa geht bereits die Angst um vor einer zweiten Trump-Präsidentschaft und deren Auswirkungen auf die US-Außenpolitik. Die Entscheidung des ehemaligen Präsidenten, Vance als seinen Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten zu wählen, gibt Anlass zu noch größerer Sorge.

Vance ist als einer der extremsten "America First"-Vertreter der Republikanischen Partei bekannt. Das bedeutet, dass er die USA zum Nachteil anderer Länder in den Vordergrund stellen will - und das gilt auch für die Ukraine.

WERBUNG

Zu Beginn des Jahres 2024 spielte J.D. Vance eine zentrale Rolle bei den Bemühungen der Konservativen im US-Krongress, ein Gesetz zur Unterstützung der Ukraine zu verhindern. Als dieser Plan scheiterte, bekräftigte er seine Position: "Wir konnten Europa und dem Rest der Welt ziemlich deutlich machen, dass Amerika nicht unbegrenzt Blankoschecks ausstellen kann."

In der Vergangenheit hatte er auch die seiner Meinung nach zu große Abhängigkeit Europas von den USA bei militärischen Investitionen angeprangert. Im Februar diesen Jahres sprach Vance mit der US-amerikanischen Tageszeitung Politico darüber, warum die USA der Ukraine nur begrenzt helfen sollten.

"Wir haben einfach nicht die Produktionskapazität, um einen Bodenkrieg in Osteuropa auf unbestimmte Zeit zu unterstützen. Und ich denke, es obliegt den führenden Politikern, dies gegenüber ihrer Bevölkerung zu formulieren". Und Vance stellte polemische Fragen: "Wie lange soll das noch weitergehen? Wie viel wird es voraussichtlich kosten? Und vor allem: Wie sollen wir eigentlich die Waffen produzieren, die zur Unterstützung der Ukrainer notwendig sind?"

Vance äußerte außerdem scharfe Kritik an den Überlegungen, die Ukraine in die NATO aufzunehmen. Kurz darauf ließ er im Februaur 2024 auf der Münchner Sicherheitskonferenz ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und dem Außenminister Dmytro Kuleba platzen. Der Senator von Ohio begründete seine Absage mit den Worten: "Ich dachte nicht, dass ich etwas Neues erfahren würde."

WERBUNG

Im April griff Vance in einer Rede vor dem Senat sowohl die NATO als auch Europa an, weil sie "zu wenig" für die Verteidigung ausgeben.

"Drei Jahre lang haben uns die Europäer gesagt, dass Wladimir Putin eine existenzielle Bedrohung für Europa ist. Und drei Jahre lang haben sie es versäumt, so zu reagieren, als ob dies tatsächlich der Fall wäre", kritisierte Vance. Deutschland habe es versäumt, zwei Prozent seines BIP für die Verteidigung auszugeben - der Betrag, auf den sich die NATO-Mitglieder als gemeinsames Ziel geeinigt hatten.

Seine Wahl zum Vize-Kandidaten Trumps kommt zu einem Zeitpunkt, in dem die EU versucht, die beschädigten Handelsbeziehungen zwischen Brüssel und Washington zu reparieren.

Während seiner Präsidentschaft verhängte Trump Zölle auf europäische Stahl- und Aluminiumimporte. Vance wird dies wahrscheinlich unterstützen, ebenso wie Trumps Versprechen, die US-Industrie zu schützen, falls er im November wiedergewählt wird.