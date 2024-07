Dieser Artikel wurde im Original veröffentlicht auf Englisch

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán hat die EU-Mitgliedsstaaten in einem Brief gewarnt, den Euronews nach seinen Reisen nach Peking, Moskau und Washington erhalten hat und in dem er eine radikale Änderung der Politik gegenüber dem Konflikt in der Ukraine in drei Punkten ankündigt.