Nach dem Anschlag gegen ihn lässt sich Ex-US-Präsident Donald Trump auf dem Parteitag der Republikaner in Milwaukee feiern - und präsentiert sich neben seinem Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten.

Auf dem Parteitag der Republikanischen Partei in Milwaukee ist Donald Trump - mit nach dem Anschlag gegen ihn zugeklebtem Ohr - gefeiert worden. Der Ex-Präsident gab im Internet bekannt, dass er seinen einstigen innerparteilichen Gegner, den Hardliner JD Vance zu seinem Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten machen will.

Seine mit Spannung erwartete Rede - die er nach dem Angriff abändern wollte - hält Trump erst am Donnerstag.

Gleich nach seiner Ankunft auf dem Parteitag stellte sich Donald Trump neben seinen neuen "running mate" JD Vance und schüttelte ihm die Hand.

Der 39-jährige Senator von Ohio und Schriftsteller Vance hatte Trump einst als "Idioten" bezeichnet, zuletzt aber erklärt, er habe sich geirrt. Trump sei ein großartiger Präsident gewesen.

Politische Beobachter vermuten, dass Donald Trump nach den Schüssen auf ihn versöhnlichere Töne anschlagen könnte und JD Vance im Wahlkampf härtere Töne anschlagen soll.

Wer ist JD Vance?

Auf X schrieb Vance, er sei überwältigt von Dankbarkeit und es sei ihm eine Ehre an der Seite von Donald Trump anzutreten.

James David Vance - wie er mit vollem Namen heißt - ist 1984 in Middletown in Ohio geboren, einem US-Bundesstaat, der zum sogenannten "rust belt" gehört. Viele Menschen, die dort leben, leiden seit den 70er Jahren unter der Krise von Bergbau und Stahlindustrie. Zu dieser Region, in der Vance die Wählerinnen und Wähler für Trump gewinnen soll, gehören auch Michigan, Pennsylvania und Wisconsin.

JD Vance war als US-Soldat im Irak, hat u.a. in Yale studiert und auch in der Finanzwelt gearbeitet.