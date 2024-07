Israel ordnet erneut Evakuierung von humanitärer Zone in Gaza an

Von Euronews mit AP

Die israelische Armee hat erneut die Evakuierung einer zuvor als sicher erklärte Zone im Gazastreifen angeordnet. Die Menschen in Gaza sagen, kein Ort sei mehr sicher vor israelischen Angriffen.

WERBUNG

Die israelische Armee hat eine Evakuierung in einem Teil des Gazastreifens angeordnet, der zuvor als humanitäre Zone ausgewiesen wurde.

Die israelische Armee gab an, sie plane eine Operation gegen militante Hamas-Kämpfer, die sich in dem Gebiet verschanzt hätten und von dort aus Raketen auf Israel abfeuern. Hierfür hat die Armee nur in beschränktem Umfang Beweise vorgelegt.

Das zu evakuierende Gebiet umfasst den östlichen Teil der humanitären Zone in Muwasi im südlichen Gazastreifen.

Osama Qudeih, ein Vertriebener aus dem Gazastreifen sagte: "Wir wurden aus den östlichen Regionen vertrieben. Sie haben uns aufgefordert, zu evakuieren. Wir haben unsere Kinder genommen und sind gegangen. Im Gaza-Streifen gibt es keinen sicheren Ort mehr. Wir und unsere Kinder sind gegangen. Alle Menschen sind gegangen. Wir wussten nicht, wohin wir gehen sollten. Wir sind auf die Straße gegangen und wussten nicht wohin."

Anfang dieses Monats sagte Israel, dass sich schätzungsweise mindestens eine Million Palästinenser in der humanitären Zone befinden. Nach Angaben der UN und humanitärer Organisationen ist ein Großteil dieses Gebiets mit Zeltlagern übersät, in denen es an sanitären und medizinischen Einrichtungen fehlt und die nur begrenzt Zugang zu Hilfsgütern haben.

Verhandlungen über Waffenstillstand gehen weiter

Die Ankündigung erfolgte während der heiklen Verhandlungen über einen Waffenstillstand im Gazastreifen, wobei Vertreter der USA und Israels die Hoffnung äußerten, dass eine Einigung näher denn je ist.

Ägypten, Katar und die USA drängen Israel und die Hamas weiterhin zu einem stufenweisen Waffenstillstandsabkommen, das die Kämpfe beenden und die Geiseln befreien würde.