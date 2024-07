Von Euronews mit EBU

Es sind Sommerferien in Europa und überall stauen sich die Urlauber auf den Straßen. Insbesondere in Deutschland, Kroatien und Slowenien war ein enormes Verkehrsaufkommen zu verzeichnen.

WERBUNG

Hochbetrieb auf den deutschen Autobahnen: Seit dem Wochenende haben alle Bundesländer Sommerferien. Das ganz große Stau-Chaos blieb bisher aus. Bis Sonntagmittag hat es keine Staus gegeben, in denen Menschen vier oder fünf Stunden warten mussten, sagte ein ADAC-Sprecher der Rheinischen Post.

Dennoch staute es sich deutschlandweit. Am stärksten war dabei die A8 in Bayern Richtung Österreich betroffen: 14 Kilometer Stau, sagte ein Sprecher der Polizei. Zuvor hatte der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) für das Wochenende einige der schlimmsten Staus des Jahres erwartet. Insbesondere für die Strecken nach Süden hatte der ADAC ein erhöhtes Verkehrsaufkommen prognostiziert, da viele Touristen über Bayern in die beliebten Urlaubsländer Italien und Österreich fahren, so der ADAC.

Urlauber-Hochsaison auch in Slowenien

Auch auf slowenischen Straßen werden die Staus auf dem Höhepunkt der Sommersaison immer länger - am vergangenen Wochenende begannen für einige die Schulferien. Auf dem westlichen Autobahnring um Ljubljana und auf der Primorska-Autobahn werden Staus erwartet.

Die slowenische Verkehrssicherheitsagentur AVP hat eine Warnkampagne gestartet, um die Autofahrer daran zu erinnern, bei längeren Fahrten Pausen einzulegen und an heißen Tagen ausreichend zu trinken.

Trinkwasser für wartende Urlauber an kroatischen Fährhäfen

In Kroatien kam es am Wochende zu langen Staus aufgrund der ungewöhnlich hohen Zahl Reisendener, die auch zu einigen Verkehrsunfällen führte.

So musste zwischen den Anschlussstellen Zadar Ost und Zadar Zentrum in Richtung Zagreb der Verkehr nach einem Verkehrsunfall einspurig geführt werden - der Stau war am Ende etwa neun Kilometer lang.

Auch im Fährhafen von Split staut sich der Verkehr - die Fährgesellschaft Jadrolinija meldet ein Rekordaufkommen von 16.000 Fahrzeugen und 80.000 Passagieren.

Die kroatische Touristenbehörde verteilte am Wochenende an den wichtigsten Mautstellen und Fährhäfen Wasserflaschen und Lufterfrischer für Autos als Willkommensgeste für die Touristen.