Strandurlaub aber ohne Hitze? Das sind Europas kühlste Reiseziele

Lust auf einen Strandurlaub, aber keine Lust auf die Hitze? Diese Orte in Europa bringen Sie nicht ins Schwitzen.

Angesichts der extremen Hitze, die über die beliebten Badeorte im Mittelmeerraum und darüber hinaus hinwegfegt, beginnt deren Attraktivität zu schwinden.

An vielen Stränden in Nord- und Westeuropa herrschen hingegen immer noch Temperaturen von unter 30 °C.

Hier sind einige der besten Strandziele in Europa, die derzeit nicht von Hitzewellen betroffen sind.

Wandern Sie auf dramatischen Kalksteinklippen in Lagos, Portugal

An der portugiesischen Algarve scheint die Sonne. Vielerorts herrschen Temperaturen zwischen 24 und 30 °C.

Mit seiner ummauerten Altstadt, den beeindruckenden Klippen und den schönen Stränden ist Lagos der perfekte Ort für einen erholsamen Urlaub am Meer.

Aber auch für Aktivurlauber wird einiges geboten - vom Surfen über Mountainbiking bis hin zum Wandern auf dem Ponta da Piedade Trail. Die Holzstege führen Sie zum Schnorcheln am Strand Dona Ana, zu zauberhaften Kalksteingrotten und zu abgelegenen Buchten.

Lagos ist von Lissabon aus in weniger als vier Stunden mit dem Zug zu erreichen, mit einmaligem Umsteigen in Albufeira.

Bei noch kühleren Temperaturen - die Höchstwerte liegen bei 24 °C - bietet die nordportugiesische Stadt Porto eine perfekte Mischung aus städtischer Kultur und Sandstränden.

San Sebastián, Spanien, ist ein Paradies für Surfer. Canva

Surfen und Tapas in San Sebastián, Spanien

Während der Süden Spaniens von Hitzewarnungen betroffen ist, ist der Norden des Landes glimpflicher davongekommen. Der Badeort San Sebastián hat derzeit Höchsttemperaturen zwischen 23 und 27 °C und ist damit ein idealer Ort, um der Hitze zu entfliehen.

Vom Faulenzen auf dem feinen, weißen Sand von La Concha bis hin zu einer Pintxos-Tour, bei der man sich den Bauch vollschlagen kann, bietet die baskische Stadt alles, was man sich von einem Strandurlaub in der Stadt wünschen kann.

Außerdem ist sie der Ausgangspunkt für einige der besten Surfspots Spaniens, von Zarautz bis zum Zurriola-Strand.

San Sebastián ist mit dem Zug in etwa fünfeinhalb Stunden von Madrid und Paris aus zu erreichen.

Biarritz in Frankreich bietet die perfekte Mischung aus Strand und Stadt. Canva

Reiten Sie am Strand von Biarritz, Frankreich

Nur eine Stunde nördlich von San Sebastián liegt Biarritz auf der französischen Seite des Baskenlandes.

Mit Höchsttemperaturen zwischen 23 und 29 °C bietet diese Küstenstadt im Südwesten Frankreichs eine kühlere Alternative zu den Mittelmeerstränden des Landes.

Ähnlich wie ihr südlicher Nachbar zieht sie mit ihren langen Sandstränden und abwechslungsreichen Wellensurfern an. Sie bleiben lieber auf dem Trockenen? Nehmen Sie an einer Reittour entlang der Küste teil.

Wenn Sie Appetit bekommen haben, können Sie auf dem Marché aux Halles de Biarritz frische Meeresfrüchte, Käse und Wurstwaren in einer lebhaften Marktumgebung genießen.

Vom Pariser Bahnhof Gare Montparnasse fahren direkte Züge nach Biarritz, die etwas mehr als vier Stunden brauchen.

Nehmen Sie den Nachtzug nach Penzance in Cornwall, Großbritannien. Canva

Baden Sie in einem geothermischen Strandbad in Penzance, Großbritannien

Großbritannien ist nicht unbedingt der Ort, der einem in den Sinn kommt, wenn man an Strandurlaub in Europa denkt - aber Cornwall auf der südwestlichen Halbinsel des Landes ist anders.

Von berühmten Surfspots wie Newquay und Perranporth bis hin zur unberührten Küste von Penzance lockt diese englische Grafschaft Strandliebhaber an.

Wenn Sie bei 18 °C doch frösteln, können Sie sich in den über 30 °C warmen Gewässern des Jubilee Pool in Penzance aufwärmen, einem Salzwasserbad im Art-Déco-Stil, das von einer geothermischen Quelle gespeist wird.

Eine Wanderung zur Burg von St. Michael's Mount - einer Insel im nahe gelegenen Marazion - hilft Ihnen ebenfalls, sich zu akklimatisieren.

Nehmen Sie den achtstündigen Nachtriviera-Schlafzug von London nach Penzance und wachen Sie unterwegs mit Blick auf den Sonnenaufgang über dem Ärmelkanal auf.

Jūrmala ist bei Strandbesuchern in Lettland sehr beliebt. Canva

Erkunden Sie Moore und Kiefernwälder in der lettischen Ferienstadt Jurmala

Lettland ist ein weiterer Geheimtipp, wenn es um Strandtipps geht, und verfügt über eine 500 km lange Küstenlinie mit weißem Sand und Kiefernwäldern.

Im naturreichen Jūrmala erwartet Sie ein breiter Strand mit Höchsttemperaturen von 23 bis 29 °C. Übernachten Sie in einer der ikonischen Jugendstil-Holzvillen am Meer im Viertel Bulduri, von denen einige zu Hotels umgebaut wurden.

Abseits der quirligen Geschäfte und Restaurants des Stadtzentrums bietet der Kemeri-Nationalpark mit seiner Moorpromenade und dem Blick auf den Sonnenuntergang einen ruhigen Rückzugsort.

Im näher am Hauptstrand gelegenen Dzintari Forest Park können Sie auf 33 Meter hohen Aussichtsplattformen in die Baumkronen des Kiefernwaldes vordringen.

Jūrmala ist nur 35 Minuten mit dem Zug von der lettischen Hauptstadt Riga entfernt.