Zuvor gab die israelische Armee bereits bekannt, bei dem Angriff in der libanesischen Hauptstadt sei der ranghohe Hisbollah-Kommandeur Fuad Shukr getötet worden.

Einen Tag nach den israelischen Angriffen südlich von Beirut erklärt die Hisbollah einen hochrangigen Kommandeur für tot.

Zuvor hatten Mitglieder der Regierung in Beirut auf den israelischen Angriff reagiert. Ziad Makari, der libanesische Informationsminister, sagte, der Bombenanschlag sei "ein Angriff auf Initiativen des guten Willens, der Befriedung und der Verständigung".

Nach israelischen Angaben wurde bei dem Angriff am Dienstag ein hochrangiger Hisbollah-Kommandeur getötet, der laut Israel für einen Raketenangriff verantwortlich war, bei dem am Wochenende in den von Israel kontrollierten Golanhöhen zwölf Minderjährige getötet wurden. Die Hisbollah bestritt in einer seltenen Äußerung eine Beteiligung an dem Angriff.

Angriff auf Wohnblock, mindestens drei Tote

Der Angriff in Beirut traf einen Wohnblock im südlichen Vorort Haret Hreik. Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums wurden bei dem Vorfall mindestens drei Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt.

Die staatliche libanesische Nachrichtenagentur National News Agency (NNA) berichtete, dass der Angriff mit einer Drohne durchgeführt wurde, die drei Raketen abfeuerte.

Haret Hreik ist ein belebtes Stadtviertel, in dem die Hisbollah politische und sicherheitspolitische Operationen durchführt, in dem sich aber auch kleine Geschäfte und Wohnhäuser befinden.

Abbas Alaa Eddine, ein Anwohner, sagte: "Ich wohne in dem Haus hinter diesem Gebäude. Gegen 7:45 oder 7:40 Uhr kam ein Angriff, nicht von einem Flugzeug. Es war eine Rakete von einer Drohne. Wie Sie sehen können, ist dies ein Gebiet voller Anwohner. Dies ist ein feiger Akt, ein Akt der Erbärmlichkeit und Abscheulichkeit."

Menschen inspizieren beschädigte Autos in den südlichen Vorstädten von Beirut, Libanon, Dienstag, 30. Juli 2024.

Die Hisbollah und Israel haben sich in den vergangenen zehn Monaten vor dem Hintergrund des Gaza-Krieges fast täglich Angriffe geliefert. Bisher blieb der Konflikt auf einem niedrigen Niveau, das eine Eskalation zu einem ausgewachsenen Krieg unwahrscheinlich machte.

Israels Reaktion auf den Angriff

Das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu gab nicht sofort eine Erklärung ab, übermittelte aber Minuten nach dem Angriff ein Foto des Ministerpräsidenten mit seinem nationalen Sicherheitsberater und anderen Beamten.

Der Angriff ist in diesem Jahr der zweite in Beirut, nachdem im Januar ein israelischer Luftangriff den hohen Hamas-Funktionär Saleh Arouri getötet hatte.

Dies war der erste Angriff Israels auf Beirut seit dem 34-tägigen Krieg zwischen Israel und der Hisbollah im Jahr 2006.

Die Sonderkoordinatorin der Vereinten Nationen für den Libanon, Jeanine Hennis-Plasschaert, erklärte, sie sei "zutiefst besorgt" über den Angriff und rief dazu auf, "Ruhe walten zu lassen".

US-Vizepräsidentin Kamala Harris sagte, Israel habe "das Recht, sich gegen die Terrororganisation zu verteidigen", womit sie sich auf die Hisbollah bezog, fügte aber hinzu: "Wir müssen weiterhin an einer diplomatischen Lösung arbeiten, um diese Angriffe zu beenden, und wir werden diese Arbeit fortsetzen."