Von Euronews

Nach einer offiziellen Trauerfeier in Teheran und der Überführung nach Katar ist getötete Hamas-Anführer Ismail Hanija in Doha beerdigt worden.

WERBUNG

Der getötete Hamas-Auslandschef Ismail Hanija ist im Golfemirat Katar beigesetzt worden. Zuvor kam der Sarg mit Hanijas Leichnam auf dem Flughafen der katarischen Hauptstadt Doha an – und wurde unter anderem von Hamas-Funktionären in Empfang genommen.

Hanija war in der Nacht zum Mittwoch in einem Gästehaus der iranischen Regierung in Teheran bei einem Anschlag aus der Luft getötet worden. Hamas und der Iran beschuldigen ihren Erzfeind Israel.

Hisbollah droht mit Vergeltung

Im Libanon wurde der ebenfalls bei einem Anschlag getötete Hisbollah-Kommandeur Fuad Schukr beigesetzt. Er war am Dienstagabend in einem Vorort von Beirut bei einem Angriff getötet worden. Israelischen Angaben zufolge war er der "ranghöchste militärische Befehlshaber" der Hisbollah und die "rechte Hand von Hisbollah-Chef Nasrallah.

Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah drohte mit Vergeltung: Der Feind (gemeint ist Israel) müsse sich auf Zorn und Rache einstellen, sagte er per Videobotschaft.

Israel: "Sind auf Anschläge vorbereitet"

Israels Armee sei in höchster Alarmbereitschaft, sagte ein Militärsprecher. Die Truppen seien in der Luft, zu Wasser und an Land im Einsatz und auf jedes Szenario und insbesondere auf Angriffe, die in naher Zukunft stattfinden könnten, vorbereitet".

Der israelische Luftangriff auf Schukr in Beirut war nach Angaben des Sprechers der einzige ausgeführte Luftangriff in jener Nacht in der Region.