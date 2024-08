Israel liquidiert weiteren Hamas-Kommandeur

Copyright Majdi Mohammed/Copyright 2024 The AP All rights reserved

Das Auto, das bei einem israelischen Drohnenangriff im Dorf Zeita, nördlich von Tulkarem im besetzten Westjordanland zerstört wurde, 3. August 2024.

Nur wenige Tage nach der Ermordung des Hamas-Führers Ismail Haniyeh in Teheran und des Hisbollah-Oberbefehlshabers Fuad Shukr in Beirut haben israelische Soldaten einen weiteren Hamas Kommandeur liquidiert. Scheich Haitham Balidi war der Kommandeur der Al-Qassam-Brigaden in Tulkarem.