Polen kauft 96 US-Kampfhubschrauber von Boeing und GE

Das polnische Verteidigungsministerium hat zwei wichtige Vereinbarungen über den Kauf von 96 US-Apache-Hubschraubern mit Boeing und General Electric unterzeichnet. Die Verträge über den Erwerb der AH-64E-Apache-Maschinen haben einen Gesamtwert von rund 255 Millionen US-Dollar.

Ein wichtiger Deal für Polen, der am Montag vom stellvertretenden polnischen Verteidigungsminister Pawel Bejda, Brigit Parkinson von Boeing und Rita Flaherty von General Electric unterzeichnet wurde.

Mit den Hubschraubern soll "unsere Einsatzbereitschaft und unsere Sicherheit angesichts dessen, was jenseits der Grenzen Polen geschiehts, nämlich des Kriegs in der Ukraine, wirklich gestärkt werden", so Pawel Bejda.

Der Vertrag mit Boeing hat einen Wert von rund 93 Millionen, die Vereinbarung mit General Electric von rund 123 Millionen US-Dollar.

Im Paket enthalten ist die Wartung von Teilen in den zentralpolnischen Städten Lodz und Deblin sowie Reperatur, Wartung sowie die Ausbildung von Ingenieuren im Umgang mit den Hubschraubern an der Militärischen Technischen Universität (WAT) in Warschau.

Der Kauf von 96 Kampfhubschraubern wurde bereits von der vorherigen polnischen Regierung im Jahr 2022 angekündigt.