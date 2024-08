Von Euronews

Youtube hat das Konto der portugieischen rechten Gruppe 1143 gesperrt.

Youtube hat das Konto der portugiesischen rechtsextremen ultranationalistischen Gruppe 1143 gesperrt - aufgrund von Hassreden in den zahlreichen Videos.

Die Entscheidung folgt auf Fragen, die die "New York Times" an Youtube geschickt hatte. In ihrem Artikel untersuchte sie, wie der Online-Hass gegen Migranten die Gewalt in der realen Welt aufheizt, nachdem die Gruppe Anfang Februar in Lissabon eine Demonstration gegen die Islamisierung Europas geführt hatte.

1143 steht für das Jahr, in dem Portugal als souveräne Nation geboren wurde. Die Gruppe wird von dem Neonazi-Aktivisten Mario Machado angeführt, der wegen Körperverletzung, Rassendiskriminierung und anderer Straftaten hinter Gittern saß.