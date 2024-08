Gewaltsame Ausschreitungen: Premier Starmer verurteilt rechtsextreme Gewalt

Von euronews

Die Proteste und Ausschreitungen nach dem gewaltsamen Tod dreier Mädchen während eines Tanzkures in Southport nahe Liverpool reißen nicht ab. Ein 17-Jähriger steht im Verdacht, den Messerangriff verübt zu haben.

Der britische Premierminister Keir Starmer hat am Sonntag einen Angriff auf ein Hotel, in dem Asylbewerber untergebracht sind, verurteilt. Dabei wurden mindestens zehn Polizeibeamte verletzt, einer davon schwer. Starmer sprach von einer "rechtsextremen Schlägerei".

In einer Erklärung, die am Sonntagnachmittag in der Downing Street 10 abgegeben wurde, versprach der Premierminister, dass die Behörden "alles tun werden, um diese Verbrecher vor Gericht zu bringen" und dass die Justiz schnell handeln werde.

Für Montag wurde in Starmers Amtssitz in der Downing Street ein Notfallmeeting angesetzt, um der um sich greifenden Gewalt Einhalt zu gebieten.

Gewaltausbrüche im ganzen Land

Starmers Erklärung erfolgte, nachdem es im ganzen Land zu weiteren Gewaltausbrüchen gekommen war, nachdem bei einer Messerstecherei in einem Tanzkurs drei Mädchen getötet und viele weitere verletzt worden waren.

"Ich garantiere Ihnen, dass Sie es bereuen werden, wenn Sie sich an diesen Ausschreitungen beteiligen, sei es direkt oder diejenigen, die diese Aktion online anheizen und dann selbst weglaufen", sagte er. "Das ist kein Protest, das ist organisierte, gewalttätige Schlägerei, und das hat keinen Platz auf unseren Straßen oder im Internet."

Starmer äußerte sich nach einem weiteren Tag rechtsextremer Gewalt, die sich besonders in der nordenglischen Stadt Rotherham zuspitzte, wo die Polizei Hunderte von Randalierern zurückhalten musste, die versuchten, in ein Holiday Inn Express Hotel einzubrechen, das als Unterkunft für Asylsuchende genutzt wird.

Bevor die Krawalle einigermaßen unter Kontrolle gebracht werden konnten, sahen sich Polizeibeamte mit Schutzschilden einem Sperrfeuer aus Holzstücken, Stühlen und Feuerlöschern ausgesetzt. Ein großer Mülleimer in der Nähe eines Fensters des Hotels wurde ebenfalls angezündet, das kleine Feuer konnte jedoch gelöscht werden.

"Widerliches Verhalten"

Die Polizei von South Yorkshire, die für Rotherham zuständig ist, teilte mit, dass mindestens 10 Beamte verletzt wurden, darunter einer, der bewusstlos blieb.

"Das Verhalten, das wir gesehen haben, war einfach nur widerlich. Es waren zwar nur wenige der Anwesenden, die sich für Gewalt und Zerstörung entschieden haben, aber diejenigen, die einfach nur zugesehen haben, machen sich mitschuldig", sagte Assistant Chief Constable Lindsey Butterfield. "Wir haben Beamte, die mit Hochdruck daran arbeiten, das umfangreiche Bild- und Filmmaterial der Beteiligten im Internet auszuwerten, und sie sollten damit rechnen, dass wir sehr bald vor ihren Türen stehen werden.