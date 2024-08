Von Euronews mit EBU

Der Gouverneur von Minnesota, ein ehemaliger Highschool-Lehrer und Footballtrainer, nutzte seine Rede, um die Agenda der Demokraten mit einem kleinstädtischen Touch zu versehen.

Der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, nahm am Mittwoch offiziell die Nominierung der Demokratischen Partei für das Amt des Vizepräsidenten an und schloss damit den dritten Tag des nationalen Parteitags in Chicago ab.

In einer Rede, die in der Arena mitreißend aufgenommen wurde, beschrieb Walz sein Aufwachsen in einer Kleinstadt in Nebraska und nutzte seine Wurzeln, um einen Kontrast zu seinem republikanischen Gegenkandidaten J. D. Vance herzustellen.

"Ich bin in Butte, Nebraska, einer Stadt mit 400 Einwohnern, aufgewachsen", sagte er und machte sich über Vance lustig, der aus einer Stadt in Ohio stammt und behauptet, seine Wurzeln in den Appalachen zu haben. "Ich hatte 24 Schüler in meiner Highschool-Klasse, und keiner von ihnen hat in Yale studiert".

Bevor Kamala Harris ihn als ihren Kandidaten auswählte, hatten viele Amerikaner noch nie von Walz gehört. Seine Wahl gilt jedoch als strategischer Schachzug, um bei den Wählern des Mittleren Westens Fuß zu fassen, deren Unterstützung bei den bevorstehenden Wahlen entscheidend ist.

Walz Rede enthielt einen Teil der scharfen Rhetorik, die ihn in den ersten Wochen seiner Kampagne populär machte.

"Es ist eine Agenda, um die niemand gebeten hat", sagte er über das berühmt-berüchtigte "Projekt 2025", das einen detaillierten Plan für eine zweite Amtszeit Trumps vorsieht. "Es ist eine Agenda, die niemandem außer den Reichsten und Extremsten unter uns dient. Es ist eine Agenda, die nichts für unsere Nachbarn in Not tut. Ist das seltsam? Auf jeden Fall. Aber es ist auch falsch. Und es ist gefährlich."

Mit seinen klaren Worten und seiner Energie bezauberte er seine Anhänger mit seinem Hintergrund als Lehrer an einer öffentlichen Schule und als Fußballverteidigungstrainer.

"Es ist das vierte Viertel, wir liegen mit einem Field Goal zurück, aber wir sind in der Offensive, haben den Ball und rennen das Feld entlang. Und Junge, wir haben das richtige Team."

Als Veteran der Nationalgarde und passionierter Jäger sprach Walz auch das drängende Thema der Waffenkontrolle an.

"Ich glaube an den zweiten Verfassungszusatz, aber ich glaube auch, dass unsere erste Verantwortung darin besteht, unsere Kinder zu schützen", sagte er.

Der dritte Abend des DNC stand unter dem Motto "Ein Kampf für unsere Freiheiten", wobei ein besonderer Schwerpunkt auf dem Schutz der Abtreibungsrechte lag.

"In Minnesota respektieren wir unsere Nachbarn und die persönlichen Entscheidungen, die sie treffen. Auch wenn wir diese Entscheidungen für uns selbst nicht treffen würden, haben wir eine goldene Regel: Kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten", sagte er.

Walz argumentierte, dass die Demokraten die Freiheiten verteidigen wollen, während die Republikaner sie abschaffen wollen.

"Wenn diese Typen wieder ins Weiße Haus einziehen, werden sie die Kosten für die Mittelschicht in die Höhe treiben. Sie werden das Affordable Care Act aufheben. Sie werden die Sozialversicherung und Medicare ausnehmen und sie werden die Abtreibung im ganzen Land verbieten, mit oder ohne den Kongress", fügte er hinzu.