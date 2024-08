Netanjahu: Angriff auf Hisbollah -Stellungen sei noch "nicht das Ende"

Von Euronews mit AP

Der heftige Schusswechsel am Sonntag drohte einen umfassenden Krieg auszulösen, der die Vereinigten Staaten, den Iran und militante Gruppen in der gesamten Region einbeziehen könnte.

WERBUNG

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat bestätigt, der bereits verübte Großangriff auf Stellungen der Hisbollah im Libanon sei "noch nicht das Ende".

Vergangenen Sonntag startete Israel eine Welle von Luftangriffen im Südlibanon, Südlibanon, als Präventivschlag, so Israel. Die militante Gruppe erklärte, sie habe Hunderte Raketen und Drohnen abgefeuert, um die Tötung eines ihrer obersten Befehlshaber im vergangenen Monat zu rächen.

"Die Hisbollah hat in den frühen Morgenstunden versucht, den Staat Israel mit Raketen und Drohnen anzugreifen. Wir wiesen die IDF an, einen starken Präventivschlag durchzuführen, um die Bedrohung zu beseitigen. Die IDF zerstörten Tausende Kurzstreckenraketen, die alle darauf abzielten, unsere Bürger und unsere Streitkräfte in Galiläa anzugreifen", sagte Netanjahu.

Die Angriffe drohten einen umfassenden Krieg auszulösen, in den die Vereinigten Staaten, der Iran und militante Gruppen in der gesamten Region verwickelt werden könnten. Zudem könnten die Bemühungen um einen Waffenstillstand im Gazastreifen torpediert werden.

Der Anführer der Hisbollah, Hassan Nasrallah, erklärte in einer Videobotschaft, der Angriff der Gruppe auf Israel als Vergeltung für die Ermordung von Fouad Shukur in Beirut im vergangenen Monat sei verschoben worden, um den Waffenstillstandsgesprächen im Gazastreifen eine Chance zu geben.

Menschen hören einer Rede des Hisbollah-Führers Sayyed Hassan Nasrallah in einem Café in Beirut zu, 25. August 2024. Bilal Hussein/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

"Sie [die Amerikaner] fingen an zu sagen, dass die Aggression aufhören würde und dass es einen Waffenstillstand geben würde, und wir sollten uns zurückhalten. Deshalb haben wir uns Zeit gelassen. Wir haben niemandem gesagt, dass wir uns Zeit lassen würden, aber ehrlich gesagt haben wir uns Zeit gelassen, um Raum für diese Verhandlungen zu schaffen. Unser Ziel an dieser Front und nach all dem verlorenen Blut und den Opfern ist es, die Aggression gegen Gaza zu stoppen", sagte er in einer Videoansprache im Libanon.

Weiterhin kein Erfolg bei den Waffenstillstandsgesprächen in Kairo

Die jüngste Runde der Waffenstillstandsgespräche in Kairo ist jedoch erneut ohne eine konkrete Lösung verlaufen, da die Hamas die neuen israelischen Bedingungen ablehnt.

Zwei ägyptische Sicherheitsquellen sagten der Nachrichtenagentur Reuters, die Gespräche seien ohne eine Einigung beendet worden, da weder die Hamas noch Israel einem der von den Vermittlern vorgeschlagenen Kompromisse zugestimmt hätten.

Ein anonymer US-Beamter sagte, die Gespräche würden in den kommenden Tagen auf niedrigerer Ebene fortgesetzt, um die "verbleibenden Lücken zu schließen". Der Beamte fügte hinzu, dass "Arbeitsteams" in Kairo bleiben werden, um sich mit Vermittlern aus den Vereinigten Staaten, Katar und Ägypten zu treffen, in der Hoffnung, die verbleibenden Unstimmigkeiten zu beseitigen.

Der Beamte bezeichnete die jüngsten Gespräche, die am Donnerstag in Kairo begannen und bis Sonntag andauerten, als "konstruktiv" und sagte, alle Parteien arbeiteten daran, "eine endgültige und umsetzbare Vereinbarung zu erreichen".

Eine Hamas-Delegation wurde von ägyptischen und katarischen Vermittlern unterrichtet, nahm jedoch nicht direkt an den Verhandlungen teil. Israel und die Hamas machen einander für den mangelnden Fortschritt verantwortlich.

Die Hamas wirft Benjamin Netanjahu vor, neue Forderungen zu stellen und es nicht ernst zu meinen, einen Waffenstillstand zu erreichen. Netanjahu besteht darauf, dass der Krieg im Gazastreifen so lange fortgesetzt wird, bis die Hamas vollständig ausgelöscht ist, unabhängig davon, ob ein Waffenstillstandsabkommen erreicht wird.