Von Euronews mit YURAS KARMANAU Associated Press

In Weißrussland, das eine politische und militärische Allianz mit Moskau eingegangen ist, wird immer stärker russifiziert. In immer mehr Schulen wird Weißrussisch als Unterrichtssprache abgeschafft.

WERBUNG

Als dieses Jahr für Mikalay in Weißrussland die Schule begann, stellte der 15-Jährige fest, dass seine Lehrer ihn nicht mehr bei diesem Namen nannten. Stattdessen nannten sie ihn Nikolai, sein russisches Äquivalent.

Außerdem wird der Unterricht an seiner Schule - einer der besten des Landes - jetzt auf Russisch und nicht mehr auf Weißrussisch, das er die meiste Zeit seines Lebens gesprochen hat, abgehalten.

Belarussen wie Mikalay erleben eine neue Welle der Russifizierung. Moskau weitet seine wirtschaftliche, politische und kulturelle Vorherrschaft aus und verdrängt die Identität seines Nachbarlandes.

Das ist nicht neu. Während des Zarenreichs und der Sowjetunion zwang Russland Weißrussland seine Sprache, seine Symbole und seine kulturellen Einrichtungen auf. Nach der Auflösung der UdSSR im Jahr 1991 begann Weißrussland jedoch, seine Identität zurückzuerobern. Weißrussisch wurde kurzzeitig zur Amtssprache, und die weiß-rot-weiße Nationalflagge ersetzte den roten Hammer und die Sichel aus der Sowjetzeit.

Die Situation änderte sich 1994, als Alexander Lukaschenko, ein ehemaliger sowjetischer Kolchosbeamter, an die Macht kam. Er machte Russisch zur Amtssprache neben Weißrussisch und entfernte die nationalistischen Symbole.

Jetzt, da Lukaschenko seit über drei Jahrzehnten an der Macht ist, hat er zugelassen, dass Russland verschiedene Aspekte des Lebens in Weißrussland, einem Land mit 9,5 Millionen Einwohnern, dominiert. Auf den Straßen von Minsk und anderen Großstädten ist Weißrussisch nur selten zu hören. Offizielle Geschäfte werden auf Russisch abgewickelt, das auch in den Medien dominiert. Lukaschenko spricht nur Russisch, und Regierungsbeamte vermeiden es oft, Weißrussisch zu sprechen.

Das Land ist auf russische Kredite und billige Energie angewiesen und hat ein politisches und militärisches Bündnis mit Moskau geschlossen. Dieses Bündnis ermöglicht es Präsident Wladimir Putin, Truppen und Raketen in Weißrussland zu stationieren und das Land als Aufmarschgebiet für den Krieg in der Ukraine zu nutzen.

Der russische Präsident Wladimir Putin (rechts) und sein weißrussischer Amtskollege Alexander Lukaschenko bei einem Wirtschaftsgipfel im Kreml. 23. Dezember 2014 Maxim Shipenkov/AP

"Ich verstehe, dass unser Weißrussland besetzt ist. ... Und wer ist der Präsident dort? Nicht Lukaschenko. Der Präsident ist Putin", sagte Swetlana Alexijewitsch, die Literaturnobelpreisträgerin von 2015, die in Deutschland im Exil lebt. "Die Nation ist gedemütigt worden, und es wird für die Weißrussen sehr schwer sein, sich davon zu erholen.

Weißrussische Kulturschaffende wurden verfolgt, und Hunderte nationalistischer Organisationen wurden geschlossen. Experten vermuten, dass Moskau in Weißrussland das umsetzen will, was es mit der Ukraine vorhatte, als der Krieg dort 2022 begann.

"Es ist offensichtlich, dass unsere Kinder absichtlich ihrer Muttersprache, ihrer Geschichte und ihrer weißrussischen Identität beraubt werden, aber den Eltern wurde dringend geraten, keine Fragen zur Russifizierung zu stellen", sagte Anatoly, Vater eines weißrussischen Schülers, der aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen anonym bleiben wollte.

"Wir wurden über die Synchronisierung des Lehrplans mit Russland in diesem Jahr informiert und bekamen einen Propagandafilm gezeigt, in dem gezeigt wurde, wie die ukrainischen Spezialdienste angeblich unsere Teenager rekrutieren und sie zwingen, Sabotageakte in Weißrussland zu begehen", fügte er hinzu.

Nur einigen wenigen Schulen ist es gelungen, einige Unterlagen und Kurse in weißrussischer Sprache beizubehalten. In den letzten Jahren wurden an einer dieser Schulen Dutzende von Lehrkräften entlassen, und der weißrussische Teil der Website verschwand.

Lukaschenko verhöhnt seine Muttersprache mit den Worten: "Nichts Großes kann auf Weißrussisch ausgedrückt werden. Es gibt nur zwei große Sprachen auf der Welt: Russisch und Englisch."

Weißrussland war jahrhundertelang Teil des russischen Reiches und wurde nach der bolschewistischen Revolution von 1917 zu einer der 15 Sowjetrepubliken. Der tägliche Gebrauch des Weißrussischen ging zurück und wurde nur noch im Westen, Norden und in den ländlichen Gebieten des Landes gepflegt.

Im Jahr 1994 wurden etwa 40 % der Schüler auf Weißrussisch unterrichtet, heute sind es weniger als 9 %. Das Sprechen der weißrussischen Sprache wird als Widerstand gegen Lukaschenko und als Bekenntnis zur nationalen Identität gesehen, was bei den Massenprotesten nach den umstrittenen Wahlen im Jahr 2020, die Lukaschenko eine sechste Amtszeit bescherten, eine Schlüsselrolle spielte. Bei der anschließenden harten Niederschlagung flohen eine halbe Million Menschen aus dem Land.

WERBUNG

Gleichzeitig "wollen immer mehr Menschen Weißrussisch sprechen, das zu einem Symbol der Freiheit geworden ist, aber sie haben Angst, es in der Öffentlichkeit zu tun", sagte Alina Nahornaja, Autorin von "Language 404", einem Buch über Weißrussen, die diskriminiert wurden, weil sie ihre Muttersprache sprechen.

Wie die Ukrainer wünschten sich auch die Weißrussen engere Beziehungen zu Europa, was mit ihren nationalistischen Gefühlen einherging, so der weißrussische Analyst Valery Karbalevich. "Doch der Kreml erkannte schnell die Gefahr und begann mit der schleichenden Russifizierung von Weißrussland", fügte er hinzu.

Dies führte zur Entstehung prorussischer Organisationen, gemeinsamer Bildungsprogramme und kultureller Projekte, "die wie Pilze aus dem Boden schossen - vor dem Hintergrund harter Repressionen gegen alles Weißrussische", so Karbalevich.

Weißrussische Sportler tragen die Flagge des Landes während der Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag. Minsk, 3. Juli 2013 AP/Copyright 2013 The AP. All rights reserved

Zensur und Verbote betreffen nicht nur die zeitgenössische weißrussische Literatur, sondern auch ihre Klassiker. Im Jahr 2023 erklärte die Staatsanwaltschaft die Gedichte von Vinzenz Dunin-Martsinkjewitsch aus dem 19. Jahrhundert, der sich gegen das russische Reich wandte, für extremistisch.

WERBUNG

Als der Kreml Lukaschenko im Jahr 2020 gegen die regierungsfeindlichen Proteste unterstützte, sicherte er sich seine Loyalität und erhielt einen Freibrief in Weißrussland.

"Heute bezahlt Lukaschenko Putin mit unserer Souveränität", sagte die im Exil lebende Oppositionsführerin Sviatlana Tsikhanouskaya. "Die weißrussische nationale Identität, Kultur und Sprache sind unsere stärksten Waffen gegen die russische Welt und die Russifizierung."

Im Februar hatte sie auf X gepostet, dass "als 'extremistisch' abgestempelt zu werden bedeutet, sein Land zu lieben und seine Sprache zu sprechen".

In vier Städten in Weißrussland gibt es jetzt ein "Russlandhaus", das die russische Kultur und den russischen Einfluss fördern soll und Seminare, Filmclubs, Ausstellungen und Wettbewerbe anbietet.

WERBUNG

"Das Ziel ist es, russische Narrative zu etablieren, damit möglichst viele Weißrussen die russische Sprache als ihre eigene betrachten", so der Analyst Alexander Friedman. "Der Kreml scheut keine Kosten und agiert im großen Stil, was in einer Situation, in der sich Weißrussland in einer Informationsisolation befindet und es im Land fast niemanden mehr gibt, der sich der russischen Welt widersetzen könnte, besonders effektiv und gefährlich sein könnte."

"Putin hat bereits 2021 einen Artikel veröffentlicht, in dem er die Existenz einer unabhängigen Ukraine leugnete, und schon damals war uns klar, dass er in Weißrussland ähnliche Ziele verfolgte", so Latuschka.