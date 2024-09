Mordanschlag auf Maduro: Sechs Ausländer verhaftet

Von Euronews mit AP

Drei Amerikaner, zwei Spanier und ein tschechischer Staatsbürger sind in Venezuela verhaftet worden. Ihnen wird vorgeworfen, ein Attentat auf Präsident Nicolas Maduro geplant zu haben.

Die Verhaftungen wurden von Diosdado Cabello, dem mächtigen Innenminister des Landes, im staatlichen Fernsehen bekannt gegeben. Cabello sagte, die ausländischen Staatsbürger seien Teil eines von der CIA gesteuerten Komplotts zum Sturz der venezolanischen Regierung und zur Ermordung mehrerer Mitglieder ihrer Führung. In der Fernsehsendung zeigte Cabello Bilder von Gewehren, die nach seinen Angaben bei einigen der Urheber des angeblichen Plans beschlagnahmt worden waren.

Unter den verhafteten amerikanischen Staatsbürgern befand sich auch ein Marineangehöriger, den Cabello als Wilbert Joseph Castañeda Gomez identifizierte. Cabello sagte, Gomez sei ein Marinesoldat, der in Afghanistan, Irak und Kolumbien gedient habe. Die spanische Botschaft in Venezuela antwortete nicht auf eine Anfrage nach einem Kommentar zu den Verhaftungen ihrer Bürger.

Ein venezolanisches Medienunternehmen veröffentlichte ein Foto von Gomez auf X.

Das US-Außenministerium bestätigte am späten Samstag die Festnahme eines US-Militärangehörigen und teilte mit, dass ihm "unbestätigte Berichte über die Festnahme von zwei weiteren US-Bürgern in Venezuela" bekannt seien.

"Jegliche Behauptung, die USA seien in eine Verschwörung zum Sturz Maduros verwickelt, ist kategorisch falsch. Die Vereinigten Staaten unterstützen weiterhin eine demokratische Lösung der politischen Krise in Venezuela", heißt es in der Erklärung.

Die Ankündigung der Verhaftungen erfolgte nur zwei Tage, nachdem das US-Finanzministerium Sanktionen gegen 16 Verbündete Maduros verhängt hatte, die von der US-Regierung beschuldigt wurden, die Abstimmung während der umstrittenen venezolanischen Präsidentschaftswahlen am 28. Juli behindert und Menschenrechtsverletzungen begangen zu haben.

Zu Beginn dieser Woche erkannte das spanische Parlament den Oppositionskandidaten Edmundo Gonzalez als Wahlsieger an, was Maduros Verbündete verärgerte, die die venezolanische Regierung aufforderten, die kommerziellen und diplomatischen Beziehungen zu Spanien auszusetzen.

Die Spannungen zwischen der venezolanischen Regierung und den USA haben nach der Wahl, deren Ergebnis Proteste in Venezuela auslöste, bei denen Hunderte von Oppositionsaktivisten verhaftet wurden, ebenfalls zugenommen.

Der venezolanische Wahlrat, der der Regierung Maduro nahesteht, erklärte, Maduro habe die Wahl mit 52 % der Stimmen gewonnen, nannte aber keine detaillierten Ergebnisse.

Aktivisten der Opposition überraschten jedoch die Regierung, indem sie die Stimmzettel von 80 % der Wahlmaschinen des Landes einsammelten. Die von der Opposition gesammelten Stimmzettel wurden online veröffentlicht und zeigen, dass Gonzalez die Wahl mit doppelt so vielen Stimmen wie Maduro gewonnen hat.

Trotz der internationalen Verurteilung wegen der mangelnden Transparenz der Wahl bestätigte der Oberste Gerichtshof Venezuelas, der Maduro seit langem unterstützt, im August seinen Sieg. Der venezolanische Generalstaatsanwalt erhob daraufhin Anklage wegen Verschwörung gegen Gonzalez, der letzte Woche nach Spanien floh, als klar wurde, dass er verhaftet werden würde.

Maduro hat die Aufforderungen mehrerer Länder, darunter die linksgerichteten Regierungen Kolumbiens und Brasiliens, die Wahlergebnisse vorzulegen, die seinen Wahlsieg belegen, abgelehnt. Maduro, der seit 2013 an der Macht ist, behauptet seit langem, die USA versuchten, ihn durch Sanktionen und verdeckte Operationen zu stürzen.

Die Maduro-Regierung hat in der Vergangenheit in Venezuela inhaftierte Amerikaner benutzt, um Zugeständnisse von der US-Regierung zu erhalten. Im Rahmen einer Vereinbarung mit der Regierung Biden ließ Maduro im vergangenen Jahr zehn Amerikaner und einen von der US-Regierung gesuchten Flüchtling frei, um eine Begnadigung von Alex Saab, einem engen Verbündeten Maduros, der in Florida wegen Geldwäsche inhaftiert war, durch den Präsidenten zu erreichen. Nach Angaben der US-Staatsanwaltschaft hatte Saab Maduro auch dabei geholfen, über ein komplexes Netz von Briefkastenfirmen Sanktionen des US-Finanzministeriums zu umgehen.