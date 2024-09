Isreaelische Fußballfans fordern ein Ende des Krieges im Gazastreifen

Bei einem Spiel der israelischen Nationalmannschaft gegen Italien in Budapest haben israelische Fußballfans ein Ende des Krieges gefordert.

WERBUNG

"Fußball ist ein wunderbarer Sport, besonders wichtig in einer schwierigen Zeit, in der alle nach Frieden streben", sagten mehrere israelische Fans vor dem Fußballspiel Israel–Italien in der Gruppe A der Nations League. Einige sind eigens für das Spiel nach Budapest gereist, andere lebten in Ungarn.

"Wir wollen Frieden, wir Juden mögen keinen Krieg, wir mögen keine Kämpfe. Wir wollen in unserem Land zusammenleben. Juden haben keine Probleme mit irgendjemandem", sagte ein Mann aus Be'er Scheva im Süden Israels..

"Ich kenne einen Spieler der Nationalmannschaft, sein Freund ist im Krieg gefallen. Der Krieg betrifft also alle. Israel ist ein kleines Land, wir sind zusammen, wir leiden zusammen. Aber wir hoffen, dass es etwas gibt, das uns ein wenig Freude bereitet, und das ist der Fußball", sagte ein Mann, der vor Wochen aus der Nähe von Tel Aviv angereist war.

Ein Mann aus Aschkelon erzählte, wie das Leben eines Angehörigen im vergangenen Jahr vom Glück abgehangen hat. Sein Neffe hätte am 7. Oktober in Gaza sein sollen, dem Tag, an dem Terroristen alle Soldaten eines Stützpunkts töteten, aber er wechselte seine Schicht und überlebte im Gegensatz zu mehreren seiner Kameraden. "Sie waren auf dem Weg nach Hause, als ein Luftangriff begann, sie stiegen aus dem Auto und rannten in ein Gebäude. Eine Minute später wurde ihr Auto von einer Bombe getroffen. Ihr Leben war in einer Minute verloren", sagte er.

Seit Beginn des Krieges in Gaza vor einem Jahr haben sowohl die israelische Männer- als auch die Frauen-Nationalmannschaft ihre Spiele in Ungarn ausgetragen. Das Spiel am Montag wurde von den Italienern mit 2:1 gewonnen.