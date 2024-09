UN-Generalversammlung: Forderung nach Waffenstillstand im Gazastreifen

Von Euronews mit AP

Mehrere Staats- und Regierungschefs haben einen Waffenstillstand im Gazastreifen bei der UN-Generalversammlung gefordert.

Die Staats- und Regierungschefs der Welt haben an der UNO-Generalversammlung in New York teilgenommen. Viele forderten einen sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen.

Die Staats- und Regierungschefs mehrerer Länder kritisieren den andauernden Krieg zwischen Israel und der Hamas. Die Angst vor einem regionalen Krieg im Nahen Osten wächst, da der Konflikt zwischen der Hisbollah und dem israelischen Militär eskaliert.

Giorgia Meloni, italienische Ministerpräsidentin sagte bei ihrer Rede an der Generalversammlung: "Wir glauben natürlich an das Recht des palästinensischen Volkes auf einen eigenen Staat. Damit dies geschehen kann, müssen wir die Palästinenser einer Führung anvertrauen, die vom Dialog, von der Stabilisierung des Nahen Ostens und von der Autonomie inspiriert ist."

Israels Krieg gegen die Hamas hat Berichten zufolge über 41.000 Palästinenser das Leben gekostet. Während Meloni sagte, Israel habe das Recht, sich zu zu verteidigen, forderte sie das Land auf, das internationale Recht zum Schutz der Zivilbevölkerung zu respektieren. Meloni forderte einen Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas und die Freilassung der Geiseln des Anschlags vom 7. Oktober.