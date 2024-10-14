Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Bewaffneter Mann bei Trump-Kundgebung in Kalifornien festgenommen

Der republikanische Präsidentschaftskandidat und ehemalige Präsident Donald Trump spricht bei einer Wahlkampfveranstaltung auf der Calhoun Ranch, 12. Oktober 2024
Der republikanische Präsidentschaftskandidat und ehemalige Präsident Donald Trump spricht bei einer Wahlkampfveranstaltung auf der Calhoun Ranch, 12. Oktober 2024 Copyright  Alex Brandon/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Copyright Alex Brandon/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Von Euronews mit AP
Ein 49-jähriger Mann aus Las Vegas wurde am Samstag bei einer Trump-Kundgebung in Kalifornien festgenommen. Er hatte eine Schrotflinte und eine geladene Handfeuerwaffe im Auto.

Ein bewaffneter Mann ist am Samstagabend an einem Sicherheitskontrollpunkt bei einer Kundgebung von Donald Trump in der südkalifornischen Wüste festgenommen worden. Nach Angaben der Behörden hatte der 49-jährige Verdächtige aus Las Vegas eine Schrotflinte, eine geladene Handfeuerwaffe sowie Munition in seinem Fahrzeug.

Der Verdächtige wurde von Hilfssheriffs angehalten, die für die Sicherheit der Veranstaltung in Coachella, östlich von Los Angeles, zuständig waren, teilte das Riverside County Sheriff's Department in einer Stellungnahme mit.

Die Festnahme erfolgte wegen des Verdachts auf den illegalen Besitz einer geladenen Schusswaffe und eines Magazins mit hoher Ladekapazität. Der Mann wurde gegen eine Kaution von 5.000 Dollar (4.573 Euro) freigelassen und soll im Januar vor Gericht erscheinen.

„Dieser Vorfall hatte keine Auswirkungen auf die Sicherheit von Donald Trump oder der Veranstaltungsteilnehmer“, betonte das Sheriff-Büro.

Am Samstagabend durchliefen Medienvertreter und VIP-Gäste mehrere Sicherheitskontrollen, bei denen Fahrzeuge von Polizeibeamten und Spürhunden kontrolliert wurden. Andere Besucher wurden per Bus zum Veranstaltungsort gebracht.

The crowd reacts as Republican presidential nominee former President Donald Trump speaks at a campaign rally in California, 12 October, 2024
The crowd reacts as Republican presidential nominee former President Donald Trump speaks at a campaign rally in California, 12 October, 2024 Alex Gallardo/AP

Die Wahlkampfleitung von Trump äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorfall, und auch der ehemalige Präsident hat bislang keine Stellungnahme abgegeben.

Attentatsversuche gegen Trump

Trump, der republikanische Kandidat für die Präsidentschaftswahlen im November, war in den letzten Monaten das Ziel zweier Attentatsversuche.

Am 15. September wurde ein Mann nahe Trumps Golfplatz in Florida festgenommen, als Geheimdienstmitarbeiter die Mündung eines Gewehrs durch den Zaun ragen sahen.

Related

Und am 13. Juli streifte eine Kugel bei einer Kundgebung in Butler, Pennsylvania, Trumps Ohr, nachdem ein Mann vom Dach eines nahe gelegenen Gebäudes aus das Feuer eröffnet hatte.

Seit diesem Vorfall tritt Trump bei Wahlkampfveranstaltungen im Freien hinter einer kugelsicheren Abschirmung auf.

