FBI ermittelt wegen möglichen Attentats auf Donald Trump

Von Euroinews mit AP

Berichten zufolge sollen Schüsse in der Nähe von Donald Trumps Golfclub in Florida gefallen sein. Das FBI ermittelt nun wegen eines möglichen Attentats auf den ehemaligen US-Präsidenten.

Am Sonntag, dem 15. September 2024 hat sich ein mutmaßlicher Attentatsversuch auf Donald Trump in seinem Golfclub in Florida ereignet. Während Trump gerade Golf spielte, bemerkte ein Secret Service-Agent ein Gewehr mit Zielfernrohr, das aus einem Gebüsch am Rand des Platzes ragte. Der Agent eröffnete sofort das Feuer auf den Verdächtigen, der daraufhin flüchtete.

Trump befand sich in etwa 350 bis 500 Meter Entfernung vom Angreifer und blieb unverletzt. "Präsident Trump ist nach Schüssen in seiner Nähe in Sicherheit. Zurzeit gibt es keine weiteren Details", sagte Steven Cheung, Trumps Kommunikationsdirektor.

Tatortfahrzeuge der Polizei am Trump International Golf Club, Sonntag, 15. September 2024. Terry Renna/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Dank eines Zeugen, der das Fluchtfahrzeug fotografierte, konnte der Verdächtige später auf einer Autobahn rund 70 Kilometer entfernt festgenommen werden, berichtete CNN.

Bei dem festgenommenen Mann handelt es sich um Ryan Wesley R., einen Bauunternehmer aus Hawaii, der sich in sozialen Medien kritisch über Trump geäußert haben soll. Die Polizei fand vor Ort ein AK-47-Gewehr mit Zielfernrohr und zwei Rucksäcke. Die Hintergründe und Motive des Täters sind noch unklar. Das FBI ermittelt.

Medienangaben zufolge soll der Verdächtige zuvor in der Ukraine freiwillig humanitäre Hilfe geleistet haben. Beiträge auf den sozialen Medien zeigen, dass R. sich stark für die Ukraine einsetzte. Derzeit können jedoch Berichten zufolge keine klaren Verbindungen zwischen diesen Aktivitäten und dem Vorfall in Florida hergestellt werden. Die Ermittlungen laufen weiter.

Biden und Harris verurteilten den Angriff

US-Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris verurteilten den Angriff. "Ich verurteile politische Gewalt. Wir alle müssen unseren Teil dazu beitragen, dass dieser Vorfall nicht zu weiterer Gewalt führt. Ich bin dankbar, dass der ehemalige Präsident Trump in Sicherheit ist", schrieb Harris in einer Pressemitteilung.

Der Vorfall ist der zweite mutmaßliche Anschlag auf Trump innerhalb von zwei Monaten. Im Juli wurde bereits bei einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania ein Attentat auf ihn verübt, bei dem er leicht verletzt wurde.