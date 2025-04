Serbische Behörden räumen Migrantenlager an der ungarischen Grenze

WERBUNG

Márta steht auf dem Hauptplatz von Horgos, wo es vor wenigen Wochen noch ganz anders aussah. "Früher hatten wir Angst, die Straßen waren leer", sagt sie, während sie auf die offenen Geschäfte und spielenden Kinder deutet. Die serbischen Behörden haben das Gebiet an der Grenze zu Ungarn systematisch geräumt – und das Ergebnis ist deutlich spürbar.

Vor einem Jahr lebten Hunderte Menschen in den Scheunen des Kárász-Bauernhofs nahe Horgos, einer Stadt an der Grenze zu Ungarn. Nachts versuchten sie, die Stacheldrahtzäune zu überwinden, um illegal nach Ungarn zu gelangen. Doch heute sind nur noch leere Energydrink-Dosen und Zeltüberreste zurückgeblieben. Das Dach der Scheunen ist eingestürzt, die Fensterabdeckungen zerrissen, und Unkraut überwuchert das Gelände.

Seit mehr als einem Jahr sammeln serbische Behörden Migranten in der Region ein und bringen sie in Lager in den Städten Kikinda und Preševo. Márta erinnert sich, wie noch vor einem Monat serbische Polizeibusse auf dem Platz standen und jeden ohne Papiere mitnahmen.

Auch der Anwohner László hat die Veränderungen miterlebt. Er berichtet von Schießereien unter den Schutzsuchenden, die sich bis zum Eingreifen der serbischen Polizei erstreckten. Kurz danach entschieden die Behörden, das provisorische Lager aufzulösen.

Obwohl das ungarische Innenministerium weiterhin von einem anhaltenden Migrationsdruck an der Südgrenze spricht, haben viele Anwohner seit Monaten keine Migranten mehr gesehen. In Horgos sind die Straßen wieder voller Leben – die Geschäfte haben geöffnet, und Kinder spielen auf den Bürgersteigen.