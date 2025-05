Live-Ergebnisse der US-Wahlen: aktuelle Daten im Umfragetracker

WERBUNG

Die meisten Wahllokale in den USA sind bereits geschlossen und die Stimmen werden ausgezählt. Die ganze Welt wartet gespannt auf das Ergebnis: Wer wird nächster US-Präsident? Die Amerikaner waren dazu aufgerufen, ihren nächsten Präsidenten, das gesamte Repräsentantenhaus und ein Drittel des Senats zu wählen.

Wer führt das Rennen um die Präsidentschaft an? Demokraten oder Republikaner? Welche Partei wird das Repräsentantenhaus, welche den Senat kontrollieren?

Unser Umfragetracker stellt die aktuellsten Daten aus Präsidentschaftsumfragen zusammen.

Wann werden die Wahlergebnisse bekannt gegeben?

Am Wahlabend wird die Nachrichtenagentur Associated Press die Stimmauszählung verfolgen und die Gewinner in fast 7.000 Wahlgängen, von den Präsidentschaftswahlen über Gouverneurswahlen und Kongresswahlen bis hin zu Kommunalwahlen bekannt gegeben.

Normalerweise steht am frühen Mittwochmorgen MEZ fest, wer neuer Präsident wird. Im Jahr 2020 dauerte es jedoch mehrere Tage, bis alle Stimmzettel ausgezählt waren.

Laut einem Early-Vote-Tracker haben bisher mehr als 65 Millionen Amerikaner ihre Stimme entweder persönlich oder per Post abgegeben.

Aufgrund unterschiedlicher einzelstaatlicher Bestimmungen zur Stimmenauszählung kann es jedoch mehrere Tage dauern, bis endgültig feststeht, ob Donald Trump oder Kamala Harris gewählt wurden.

Verfolgen Sie die Ereignisse rund um die US-Wahl 2024 in unserem Liveticker.