Von Euronews mit AP

Das israelische Militär teilte in einer Erklärung mit, dass sie Maßnahmen ergriffen hätten, um das Risiko, Zivilisten zu verletzen, zu verringern, einschließlich des Einsatzes von Präzisionsmunition und Luftüberwachung.

UN-Generalsekretär António Guterres hat den tödlichen Angriff vom Wochenende auf eine Schule im Gazastreifen verurteilt, wie sein Büro erklärte.

„Der Generalsekretär verurteilt den anhaltenden Verlust von Menschenleben in Gaza, einschließlich Frauen und Kindern, während wir Zeugen eines weiteren verheerenden Angriffs Israels auf die Al-Taba’een-Schule in Gaza-Stadt sind, bei der Hunderte von vertriebenen palästinensischen Familien Zuflucht fanden, mit zahlreichen Todesopfern, inmitten des anhaltenden Schreckens, der Vertreibung und des Leids in Gaza“, teilte der stellvertretende UN-Sprecher Farhan Haq mit.

Laut internationalen Medienberichten, die sich auf die Gesundheitsbehörden des Gazastreifens berufen, wurden bei dem Vorfall am Samstag mindestens 100 Menschen getötet.

Nach Angaben des UN-Menschenrechtsbüros handelt es sich seit dem 04. Juli um den 21. Angriff auf eine Schule, die als Schutzraum diente, bei dem mindestens 274 Menschen ums Leben kamen, darunter Frauen und Kinder.

Umsetzung der Resolution zum Waffenstillstandsabkommen

Guterres sei bestürzt darüber, dass die Bestimmungen der Resolution des UN-Sicherheitsrats nicht umgesetzt würden, so sein Sprecher.

Die im Juni verabschiedete Resolution des Sicherheitsrats schlägt ein umfassendes dreistufiges Waffenstillstandsabkommen zwischen der Hamas und Israel vor, um den Krieg im Gazastreifen zu beenden, der nun schon 10 Monate andauert.

Nach Angaben des israelischen Militärs wurde das Gebäude im Flüchtlingslager Shati westlich von Gaza-Stadt von der Hamas für die Planung und Ausführung von Anschlägen auf Israel genutzt. Das israelische Militär nannte keine weiteren Einzelheiten.

Israels Probleme mit dem UNRWA

Israel wirft dem UNRWA seit langem vor, gegenüber militanten Hamas-Mitarbeitern ein Auge zuzudrücken und der Gruppe zu erlauben, seine Einrichtungen für militärische Zwecke zu nutzen.

Das UNRWA bestreitet diese Vorwürfe.

Im Oktober verabschiedete das israelische Parlament ein Gesetz, das die Tätigkeit des UNRWA in Israel und den palästinensischen Gebieten verbietet.

Das Militär erklärte, es habe Maßnahmen ergriffen, um das Risiko, Zivilisten zu verletzen, zu mindern, darunter den Einsatz präziser Munition, Luftüberwachung und zusätzliche Aufklärung.

In den letzten Monaten hat Israel Dutzende von Luftangriffen auf Schulen im gesamten Gazastreifen geflogen, Einrichtungen, in denen Hunderttausende von Palästinensern, die durch die Kämpfe vertrieben wurden, Zuflucht gesucht haben.

Die Vereinten Nationen erklärten im September, dass rund 85 % aller Schulen im Gazastreifen getroffen oder beschädigt wurden und viele von ihnen erst nach umfangreichen Wiederaufbauarbeiten wieder funktionsfähig sind.

Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNRWA erklärte, dass 70 % der von ihm verwalteten Schulen getroffen wurden und 95 % von ihnen als Notunterkünfte genutzt werden.

Kurz nach dem Angriff auf Shati ordnete die israelische Armee die Evakuierung des Flüchtlingslagers und anderer Stadtteile westlich von Gaza-Stadt an und löste damit Panik unter den Palästinensern aus, die in den letzten Tagen in diesen Gebieten Zuflucht vor der erneuten israelischen Offensive gegen militante Hamas-Kämpfer im Norden gesucht hatten.

Mitarbeiter der Vereinten Nationen und des Roten Halbmonds bereiten im UNRWA-Lager in Deir Al-Balah Hilfsgüter für die Verteilung an Palästinenser vor, 23. Oktober 2023 Hassan Eslaiah/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Mehrere UN-Organisationen haben sich seither um das UNRWA geschart und es als "Rückgrat" der Hilfsaktivitäten der Weltorganisation im Gazastreifen und anderen palästinensischen Gebieten bezeichnet.

Das UNRWA bietet Millionen von palästinensischen Flüchtlingen aus dem Krieg von 1948, der zur Gründung Israels führte, und deren Nachkommen Bildung, Gesundheitsversorgung und Soforthilfe.

Die Flüchtlingsfamilien machen die Mehrheit der rund zwei Millionen Einwohner des Gazastreifens aus.

Hilfe soll nach Gaza gelangen

Unterdessen hat das israelische Militär mitgeteilt, dass sie in den kommenden Tagen 300 Lkw-Ladungen mit humanitärer Hilfe aus den Vereinigten Arabischen Emiraten in den Gazastreifen einfahren lassen wird.

Das ist weniger als die 350 Lastwagen pro Tag, die die Vereinigten Staaten nach eigenen Angaben in das Gebiet einfahren lassen wollen.

COGAT, die für zivile Angelegenheiten im Gazastreifen zuständige Militärbehörde, teilte mit, dass die Hilfsgüter auf dem Seeweg angeliefert und im israelischen Hafen von Aschdod, nördlich des Gazastreifens, entladen wurden.

Die Lieferung, die Lebensmittel, Wasser, medizinische Ausrüstung, Unterkünfte und Hygieneartikel umfasst, soll vor dem Transport in den Gazastreifen überprüft werden, ein Datum wurde jedoch nicht genannt.

Die Menge an Hilfsgütern, die in den Gazastreifen gelangen, ging im Oktober drastisch zurück, als Israel eine weitere Offensive im Norden des Gebiets startete. Ende Oktober erreichten nach den jüngsten UN-Zahlen durchschnittlich nur noch 71 Lastwagen pro Tag den Gazastreifen.

Die Vereinigten Staaten forderten von Israel, die Hilfslieferungen bis Mitte November zu erhöhen, da es sonst zu einer Verringerung der militärischen Unterstützung führen könnte.

Israel sagt, es lasse viele Hilfsgüter in den Gazastreifen und beschuldige UN-Organisationen und andere Hilfsorganisationen, sie nicht zu verteilen.

Humanitäre Gruppen sagen, dass ihre Bemühungen durch israelische Beschränkungen, anhaltende Kämpfe und den Zusammenbruch von Recht und Ordnung behindert werden.