Über 50 Kinder in Gaza getötet: Gewalt stoppt Polio-Impfkampagne

Von Euronews mit AP

In den vergangenen 48 Stunden sind nach Angaben des UN-Kinderhilfswerks über 50 Kinder in Jabalia im nördlichen Gazastreifen durch israelische Angriffe getötet worden.

UNICEF-Exekutivdirektorin Catherine Russell sagte am Sonntag, die Angriffe hätten zwei Wohngebäude getroffen. In den Gebäuden waren in den letzten zwei Tagen Hunderte Menschen untergebracht.

"Dies war bereits ein tödliches Wochenende mit Angriffen im nördlichen Gazastreifen", so Russell in einer Erklärung.

Palästinensische Beamte berichteten außerdem, dass ein israelischer Drohnenangriff eine Klinik in der Region getroffen hat, in der Kinder gegen Kinderlähmung geimpft wurden. Sechs Menschen, darunter vier Kinder, wurden bei dem Angriff verletzt.

Das israelische Militär wies die Verantwortung zurück.

Der mutmaßliche Angriff ereignete sich am Samstag im nördlichen Gazastreifen in einem Gebiet, das seit einem Jahr von den israelischen Streitkräften eingekesselt und weitgehend isoliert ist. Israel hat seine Offensive dort in den letzten Wochen intensiviert. Hunderte Menschen wurden getötet und Zehntausende vertrieben.

Die israelischen Streitkräfte haben im Laufe des Krieges wiederholt Krankenhäuser im Gazastreifen gestürmt und gesagt, die Hamas nutze sie für militante Zwecke. Das wird von palästinensischen Gesundheitsbeamten bestritten. Hamas-Kämpfer sind auch im Norden des Landes aktiv und kämpfen dort gegen israelische Streitkräfte.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und UNICEF, die gemeinsam die Polio-Impfkampagne durchführen, äußerten sich besorgt über den gemeldeten Angriff.

"Dieser Angriff während der humanitären Pause gefährdet die Unantastbarkeit des Gesundheitsschutzes für Kinder und könnte Eltern davon abhalten, ihre Kinder zur Impfung zu bringen", heißt es in der Erklärung der WHO.

"Die Berichte über diesen Angriff sind umso beunruhigender, als die Scheich-Radwan-Klinik eine der Gesundheitsstationen ist, in der Eltern ihre Kinder impfen lassen können", sagt Rosalia Bollen, eine Sprecherin von UNICEF.

Der israelische Militärsprecher Nadav Shoshani sagte, dass "entgegen den Behauptungen eine erste Überprüfung ergeben hat, dass das (israelische Militär) nicht zum angegebenen Zeitpunkt in dem Gebiet zugeschlagen hat."

Acht Tote in Chan Junis

Im südlichen Gazastreifen traf am Sonntag ein israelischer Schlag eine Gruppe von Menschen, die sich im Freien in einem östlichen Stadtteil von Chan Junis versammelt hatten. Dabei wurden mindestens acht Palästinenser getötet, darunter vier Kinder und eine Frau, teilte der Notdienst des Gesundheitsministeriums von Gaza mit.

Das Nasser-Krankenhaus der Stadt, in das die meisten Leichen eingeliefert wurden, bestätigte diese Zahlen.

15.000 Kinder unter 10 Jahren bleiben unerreichbar

Eine reduzierte Kampagne zur Verabreichung einer zweiten Dosis des Polio-Impfstoffs begann am Samstag in Teilen des nördlichen Gazastreifens.

Sie war aufgrund von Zugangsproblemen, israelischen Bombardierungen, Massenevakuierungen und fehlenden Garantien für humanitäre Pausen vom 23. Oktober verschoben worden, heißt es in einer UN-Erklärung.

Die Verabreichung der ersten Dosis wurde im September im gesamten Gazastreifen durchgeführt, einschließlich der Gebiete im nördlichen Gazastreifen, die jetzt vollständig abgeriegelt sind.

Die erste Runde der Kampagne und die Verabreichung der zweiten Dosis im zentralen und südlichen Gazastreifen verliefen nach Angaben der Gesundheitsbehörden erfolgreich.

Mindestens 100.000 Menschen mussten in den letzten Wochen aus den Gebieten im nördlichen Gazastreifen in Richtung Gaza-Stadt evakuiert werden. Rund 15.000 Kinder unter 10 Jahren sind in den nördlichen Städten, darunter Jabalia, Beit Lahiya und Beit Hanoun, die nach Angaben der UN unzugänglich sind.

Israelisches Militär setzt seine Bodeninvasion im Südlibanon fort

Das israelische Militär veröffentlichte am Sonntag Bildmaterial von seinen nach eigenen Angaben laufenden Operationen im Südlibanon.

Das Militär setzte seine Bodeninvasion im Südlibanon fort, die nach israelischen Angaben darauf abzielt, die militante Hisbollah-Gruppe zu schwächen, sie von der Grenze zu vertreiben und den seit mehr als einem Jahr andauernden Beschuss Nordisraels durch die Hisbollah zu beenden.

Mehr als eine Million Menschen sind vor dem Bombardement geflohen und vertrieben worden. Einige Experten vermuten, dass Israel eine "entvölkerte Pufferzone" schaffen will - eine Strategie, die es bereits entlang der Grenze zum Gazastreifen angewandt hat.

Israel hat nach eigenen Angaben einen Bodenangriff in Syrien durchgeführt

Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben am Sonntag zudem einen Bodenangriff in Syrien durchgeführt. Dabei wurde ein syrischer Staatsbürger festgenommen, der in iranische Netzwerke verwickelt sein soll. Es war das erste Mal in diesem Krieg, dass Israel die Entsendung von Truppen nach Syrien angekündigt hat.

Die Armee gab nicht an, wo in Syrien die Razzia stattfand und wann.

Syrien hat die Ankündigung nicht sofort bestätigt.

Israel hat im vergangenen Jahr mehrfach Luftangriffe in Syrien geflogen und dabei Mitglieder der libanesischen Hisbollah und Vertreter des Iran, des engen Verbündeten sowohl der Hisbollah als auch Syriens, ins Visier genommen.

Bisher wurden jedoch keine Bodenangriffe in Syrien bekannt gegeben.