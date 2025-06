Nach der Wahl-Annullierung: Präsident bekräftigt Stabilität Rumäniens

WERBUNG

Die Entscheidung des rumänischen Verfassungsgerichts, die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen für ungültig zu erklären, sei rechtmäßig und müsse respektiert werden, sagte Präsident Klaus Iohannis am Freitagabend in einer Ansprache.

Nur wenige Stunden nach der Bekanntgabe des Gerichtsurteils, das die rumänische Gesellschaft erschütterte, erklärte Iohannis, die Entscheidung sei getroffen worden, weil ernsthaft in Erwägung gezogen worden war, dass sich das Ausland in den Überraschungssieg des bis dahin unbekannten rechtsextremen nationalistischen Kandidaten Călin Georgescu eingemischt haben könnte.

"Ich habe die Berichte erhalten und war sehr beunruhigt über das, was ich las, also habe ich den rumänischen Nationalen Sicherheitsrat einberufen", erklärte er. "Die Schlussfolgerungen waren gravierend."

Der rumänische Präsident sprach von "massiver illegaler Wahlunterstützung": "Ich habe von den Diensten Informationen erhalten, dass dieser Kandidat illegal von einem ausländischen Land unterstützt wurde, was eine Angelegenheit der nationalen Sicherheit darstellt", sagte er.

Georgescu führte einen erfolgreichen Wahlkampf auf der Social-Media-Plattform TikTok. Seine Popularität stieg in den Wochen vor der Wahl sprunghaft an, so dass der Kandidat schon Tage vor der ersten Runde mehrere Millionen Aufrufe verzeichnete, was ihm den Beinamen TikTok-Messias einbrachte.

"Rumänien ist ein sicheres, solides Land"

Entsprechende Informationen der rumänischen Geheimdienste waren am Mittwoch veröffentlicht worden. Darin heißt es, dass Georgescus Sieg "kein natürliches Ergebnis" war und dass eine koordinierte Social-Media-Kampagne durch einen "staatlichen Akteur" seinen Sieg künstlich unterstützt hat.

Die Dokumente zeigten, dass ein vororganisiertes Schläfernetzwerk zwei Wochen vor der Wahl plötzlich auf der App aktiv wurde.

Der rumänische Geheimdienst kam zu dem Schluss, dass das Netzwerk bei der Rekrutierung und Koordinierung mit anderen über die Nachrichtenplattform Telegram typische Methoden eines staatlichen Akteurs anwandte.

Aus den Dokumenten geht auch hervor, dass eine Person, die Georgescus Kandidatur unterstützte, während des Wahlkampfs fast 1 Million Euro ausgab, wobei bis zu 950 Euro für einen Post auf der App gezahlt wurden.

Georgescu, der mit seinen Ansichten und Äußerungen zur Unterstützung der rumänischen Nazi-Kollaborateure des Zweiten Weltkriegs für Aufsehen sorgte, behauptete, er habe kein Wahlkampfbudget und werde von Freiwilligen unterstützt.

In der Zwischenzeit versicherte Präsident Iohannis, dessen Amtszeit am 21. Dezember enden sollte, den Rumänen, dass die Stabilität gewahrt bleibe und er im Amt bleibe, bis sein Nachfolger rechtmäßig gewählt sei.

"Nach der rumänischen Verfassung bleibt der Präsident im Amt, bis der neue Präsident seinen Eid ablegt. Wenn also der neue Präsident vereidigt wird, scheide ich als Präsident aus", erklärte er.

"Ich werde weiter für ein demokratisches, freies, modernes, sicheres und europäisches Rumänien arbeiten", sagte Iohannis.

"Rumänien ist ein stabiles, solides und sicheres Land. Ich sage dies für die Wirtschaft, die Investitionen und die Märkte. Ich sage dies für die Europäische Union: Rumänien ist und bleibt ein sicheres, solides Land. Ich sage dies der NATO: Rumänien ist ein sicheres, solides Land. Rumänien befindet sich nicht in Schwierigkeiten", schloss er.

Die neue Regierung, die nach den Parlamentswahlen vom vergangenen Sonntag von einem Bündnis EU-freundlicher Parteien gebildet werden soll, wird über die neuen Termine für die beiden Runden der Präsidentschaftswahlen entscheiden.