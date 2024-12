Das Ende der Assad-Dynastie

Von Euronews mit AP

Nach 14 Jahren Bürgerkrieg ist mit dem Sturz von Bashar al-Assad Herrschaft der Assad-Familie zu Ende.

Der Sturz des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad am ist das Ende eines fast 14-jährigen verheerenden Bürgerkriegs, der zu einem Stellvertreter-Schlachtfeld für regionale und internationale Kräfte wurde.

Assads Sturz steht in krassem Gegensatz zu seinen ersten Monaten als Syriens Präsident im Jahr 2000, als viele hofften, er würde nach drei Jahrzehnten der eisernen Herrschaft seines Vaters ein junger Reformer sein.

Der erst 34 Jahre alte, im Westen ausgebildete Augenarzt war ein eher technikbegeisterter Computerfan mit sanftem Auftreten.

Doch als im März 2011 erste Proteste gegen seine Herrschaft ausbrachen, griff Assad zu der harten Taktik, die einst sein Vater angewandt hatte, um sie zu unterdrücken.

Als sich der Aufstand zu einem ausgewachsenen Bürgerkrieg ausweitete, setzte er sein Militär ein, um von der Opposition kontrollierte Städte zu bombardieren. Dabei wurde er von seinen Verbündeten Iran und Russland unterstützt.

Internationale Menschenrechtsgruppen und Staatsanwälte warfen der syrischen Regierung weit verbreitete Folter und außergerichtliche Tötungen vor.

Generalleutnant Bashar al Assad (rechts) und Generalstabschef Ali Aslan während eines Manövers, 12. Juli 2000 SANA via AP, File

Der Krieg in Syrien hat fast 500.000 Menschenleben gekostet und die Hälfte der 23 Millionen Einwohner zur Flucht gezwungen. Als sich der Aufstand zu einem Bürgerkrieg ausweitete, suchten Millionen Syrer Zuflucht in Nachbarländern wie Jordanien, der Türkei, dem Irak und dem Libanon. Viele zogen von dort nach Europa weiter.

Mit Bashars Abgang endet die knapp 54 Jahre währende Herrschaft der Familie Assad.

Noch vor kurzem schien es, als sei Assad kurz davor, seine Position zu stabilisieren. Der lang anhaltende Krieg war eingefroren. Assads Regierung hatte den größten Teil des syrischen Territoriums zurückerobert, Oppositionsgruppen kontrollierten den Nordwesten, und kurdische Kräfte hielten den Nordosten.

Trotz der lähmenden westlichen Sanktionen gegen Damaskus hatten die Nachbarländer begonnen, Assads Machterhalt zu akzeptieren.

Die Arabische Liga nahm Syrien im vergangenen Jahr wieder auf, und im Mai ernannte Saudi-Arabien seinen ersten Botschafter in Syrien seit 12 Jahren.

Die geopolitische Lage änderte sich jedoch rasch, als Oppositionsgruppen im Nordwesten Syriens Ende November eine Überraschungsoffensive starteten.

Die Regierungstruppen brachen schnell zusammen, während Assads Verbündete, die durch andere Konflikte abgelenkt waren - darunter Russlands Krieg in der Ukraine und die laufenden Kriege zwischen Israel und den vom Iran unterstützten militanten Gruppen Hisbollah und Hamas - und nicht in der Lage schienen, einzugreifen.

Der syrische Präsident Bashar al-Assad (links) im Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Damaskus, 7. Januar 2020 Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, File

Bashar kam im Jahr 2000 durch eine Fügung des Schicksals an die Macht. Sein Vater hatte seinen ältesten Bruder Basil als seinen Nachfolger aufgebaut, doch 1994 kam Basil bei einem Autounfall in Damaskus ums Leben. Bashar wurde von seiner Augenarztpraxis in London nach Hause zitiert, durchlief eine Militärausbildung und wurde zum Oberst befördert.

Als Hafez al-Assad im Jahr 2000 starb, senkte das Parlament kurzerhand das Mindestalter für das Präsidentenamt von 40 auf 34 Jahre. Bashars Ernennung wurde durch ein landesweites Referendum besiegelt, bei dem er der einzige Kandidat war.

Hafez, der "Löwe von Damaskus", regierte Syrien fast 30 Jahre lang. Er errichtete eine zentralisierte Wirtschaft nach sowjetischem Vorbild, unterdrückte abweichende Meinungen so sehr, dass die Syrer sich nicht einmal trauten, mit ihren Freunden über Politik zu scherzen.

Er verfolgte eine laizistische Ideologie, die darauf abzielte, konfessionelle Unterschiede unter arabischem Nationalismus und dem Bild des heldenhaften Widerstands gegen Israel zu begraben. Hafez al-Assad ging ein Bündnis mit der schiitischen klerikalen Führung im Iran ein, besiegelte die syrische Vorherrschaft über den Libanon und baute ein Netzwerk militanter palästinensischer und libanesischer Gruppen auf.

Bashar wirkte zunächst ganz anders als sein starker Vater.

Groß und schlaksig, mit einem leichten Lispeln, hatte er ein ruhiges, sanftes Auftreten. Seine einzige offizielle Position, bevor er Präsident wurde, war die des Leiters der syrischen Computergesellschaft. Seine Frau, Asma al-Akhras, die er einige Monate nach seinem Amtsantritt heiratete, war attraktiv, elegant und gebürtige Britin.

Der syrische Präsident Bashar al-Assad (links) und seine Frau Asma al-Assad bei der Besichtigung einer Technologiefabrik in Tunis, 13. Juli 2010 Hassene Dridi/AP2010

Das junge Paar, das schließlich drei Kinder hatte, schien die Insignien der Macht zu meiden. Sie lebten in einer Wohnung im gehobenen Stadtteil Abu Rummaneh in Damaskus und nicht in einem palastartigen Anwesen wie andere arabische Führer.

Als Bahar al-Assad sein Amt antrat, ließ er politische Gefangene frei und erlaubte offenere Diskussionen. Während des "Damaszener Frühlings" entstanden Salons für Intellektuelle, in denen Syrer über Kunst, Kultur und Politik sprechen konnten, wie es unter seinem Vater unmöglich gewesen war.

Doch nachdem 1.000 Intellektuelle 2001 eine öffentliche Petition unterzeichnet hatten, in der sie eine Mehrparteiendemokratie und größere Freiheiten forderten, und andere versuchten, eine politische Partei zu gründen, wurden die Salons von der gefürchteten Geheimpolizei geschlossen, die Dutzende von Aktivisten verhaftete.

Statt einer politischen Öffnung wandte sich Assad Wirtschaftsreformen zu. Er hob langsam die wirtschaftlichen Beschränkungen auf, ließ ausländische Banken ins Land, öffnete die Türen für Importe und stärkte den Privatsektor. In Damaskus und anderen Städten, die lange in Tristesse versunken waren, blühten Einkaufszentren, neue Restaurants und Konsumgüter auf. Der Tourismus florierte.

Im Ausland hielt er an der Linie fest, die sein Vater vorgegeben hatte und die auf dem Bündnis mit dem Iran und einer Politik beruhte, die auf der vollständigen Rückgabe der von Israel annektierten Golanhöhen bestand, obwohl Assad in der Praxis Israel nie militärisch gegenübertrat.

Dass Syrien 2005 nach der Ermordung des ehemaligen Ministerpräsidenten Rafik Hariri seine jahrzehntelange Kontrolle über den benachbarten Libanon verlor, war ein schwerer Schlag für ihn. Da viele Libanesen Damaskus vorwarfen, hinter der Ermordung zu stecken, war Syrien gezwungen, seine Truppen aus dem Libanon abzuziehen. Eine pro-amerikanische Regierung kam an die Macht.

Gleichzeitig spaltete sich die arabische Welt in zwei Lager: in ein Lager der mit den USA verbündeten, sunnitisch geführten Länder wie Saudi-Arabien und Ägypten und ein anderes Lager, dem Syrien und der schiitisch geführte Iran mit ihren Verbindungen zur Hisbollah und militanten Palästinensern angehörten.

Assad stützte sich zu Hause weitgehend auf die gleiche Machtbasis wie sein Vater: die Aalawiten, ein Ableger des schiitischen Islams, der etwa 10 Prozent der Bevölkerung angehören. Viele Posten in seiner Regierung gingen an die jüngere Generation derselben Familien, die schon für seinen Vater gearbeitet hatten. Auch die neue Mittelschicht, die durch seine Reformen entstanden war, einschließlich prominenter sunnitischer Kaufmannsfamilien, wurde angezogen.

Assad nutzte auch seine eigene Familie. Sein jüngerer Bruder Maher stand an der Spitze der Präsidentengarde und leitete die Niederschlagung des Aufstandes. Seine Schwester Bushra war zusammen mit ihrem Ehemann, dem stellvertretenden Verteidigungsminister Assef Shawkat, eine starke Stimme in seinem inneren Kreis, bis Assef 2012 bei einem Bombenanschlag getötet wurde. Bashars Cousin Rami Makhlouf wurde zum größten Geschäftsmann des Landes. Er leitete ein Finanzimperium, bevor es zum Zerwürfnis zwischen den beiden kam und Makhlouf beiseite geschoben wurde.

Der syrische Präsident Bashar al-Assad (zweiter von links) und seine Frau Asma (Mitte) und ihre Kinder Syrian Presidency Facebook page via AP

Auch seiner Frau Asma vertraute Assad zunehmend Schlüsselrollen an, bevor sie im Mai bekannt gab, dass sie sich wegen Leukämie in Behandlung befand und sich aus dem Rampenlicht zurückzog.

Als in Tunesien und Ägypten Proteste ausbrachen und die dortigen Machthaber schließlich gestürzt wurden, schloss Assad die Möglichkeit aus, dass dies auch in seinem Land geschehen könnte. Er betonte, sein Regime stehe mehr im Einklang mit der Bevölkerung. Nachdem die Welle des Arabischen Frühlings Syrien erreicht hatte, gingen seine Sicherheitskräfte brutal gegen die Bevölkerung vor, während Assad konsequent abstritt, dass es sich um eine Volksrevolte handelte, und stattdessen "vom Ausland unterstützte Terroristen" beschuldigte, sein Regime destabilisieren zu wollen.

Seine Rhetorik traf den Nerv vieler Minderheiten in Syrien - darunter Christen, Drusen und Schiiten - sowie einiger Sunniten, die die Aussicht auf eine Herrschaft sunnitischer Extremisten noch mehr fürchteten, als ihnen Assads autoritäre Herrschaft missfiel.