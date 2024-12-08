Massenhafte Fahnenflucht in der ukrainischen Armee

WERBUNG

Durch Desertion fehlen der ukrainischen Armee dringend benötigte Kräfte. In einer entscheidenden Phase des Krieges mit Russland werden so ihre Schlachtpläne durchkreuzt.

Zehntausende von ukrainischen Soldaten, die mit jedem erdenklichen Mangel konfrontiert sind, haben sich nach Angaben von Soldaten, Anwälten und ukrainischen Beamten müde und erschöpft von ihren Kampf- und Frontpositionen entfernt und sind in die Anonymität abgetaucht. Ganze Einheiten haben ihre Stellungen verlassen, so dass die Verteidigungslinien verwundbar sind und die Gebietsverluste zunehmen, wie Militärkommandeure und Soldaten berichten.

Einige nehmen Krankenurlaub und kehren nie wieder zurück, geplagt von den Traumata des Krieges und demoralisiert durch die düsteren Aussichten auf einen Sieg. Andere geraten mit Kommandanten aneinander und weigern sich, Befehle auszuführen, manchmal mitten im Feuergefecht.

"Dieses Problem ist kritisch", sagt Oleksandr Kovalenko, ein Militäranalyst aus Kyjiw. "Wir befinden uns im dritten Jahr des Krieges, und dieses Problem wird nur noch größer werden".

Ein von einer Granate erschütterter ukrainischer Soldat der Asow-Brigade sitzt am 24. September 2024 in der Nähe von Toretsk in der Region Donezk an einem Stabilisierungspunkt Evgeniy Maloletka/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Obwohl Moskau auch mit Desertion zu kämpfen hat, haben die unerlaubt abwesenden Ukrainer die tief verwurzelten Probleme ihres Militärs und die Art und Weise, wie Kyjiw den Krieg führt, offengelegt - von der mangelhaften Mobilisierung bis hin zur Überdehnung und Aushöhlung der Fronteinheiten. Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, da die USA die Ukraine auffordern, mehr Soldaten einzuberufen und die Einberufung von 18-Jährigen zuzulassen.

The Associated Press sprach mit zwei Deserteuren, drei Anwälten und einem Dutzend ukrainischer Beamter und Militärkommandeure. Beamte und Kommandeure sprachen unter der Bedingung der Anonymität, um geheime Informationen nicht preiszugeben, während ein Deserteur dies tat, weil er eine Strafverfolgung fürchtete.

"Es ist klar, dass wir jetzt, offen gesagt, bereits das Maximum aus unseren Leuten herausgeholt haben", sagte ein Offizier der 72. Brigade, der darauf hinwies, dass die Desertion einer der Hauptgründe dafür war, dass die Ukraine im Oktober die Stadt Wuhledar verlor.

Nach Angaben der ukrainischen Generalstaatsanwaltschaft wurden seit dem Einmarsch Russlands im Februar 2022 mehr als 100.000 Soldaten nach den ukrainischen Desertionsgesetzen angeklagt.

Fast die Hälfte hat sich allein im letzten Jahr unerlaubt von der Truppe entfernt, nachdem Kiew eine aggressive und umstrittene Mobilisierungskampagne gestartet hatte, die nach Ansicht von Regierungsvertretern und Militärkommandeuren weitgehend gescheitert ist.

Die Zahl der Deserteure ist in jeder Hinsicht erschreckend hoch, denn vor Beginn der Mobilisierungskampagne waren schätzungsweise 300.000 ukrainische Soldaten im Kampfeinsatz. Und die tatsächliche Zahl der Deserteure könnte noch viel höher sein. Ein Gesetzgeber, der mit militärischen Angelegenheiten vertraut ist, schätzt, dass es sich um bis zu 200.000 handeln könnte.

Viele Deserteure kehren nicht mehr zurück, nachdem ihnen ein medizinischer Urlaub gewährt wurde. Sie sind von der Unerbittlichkeit des Krieges entkräftet und psychisch und emotional gezeichnet. Sie fühlen sich schuldig, weil sie den Willen zum Kämpfen nicht aufbringen konnten, sind wütend über die Art und Weise, wie der Krieg geführt wird, und frustriert darüber, dass er nicht zu gewinnen scheint.

"Ein riesiges Problem zu verschweigen, schadet nur unserem Land", sagte Serhii Hnezdilov, einer der wenigen Soldaten, die öffentlich über seine Entscheidung zur Desertion sprachen. Er wurde angeklagt, kurz nachdem die AP ihn im September interviewt hatte.

Ein anderer Deserteur sagte, er habe seine Infanterieeinheit zunächst mit Erlaubnis verlassen, weil er operiert werden musste. Als sein Urlaub zu Ende war, konnte er sich nicht mehr dazu durchringen, zurückzukehren.

Militärsanitäter helfen einem verwundeten ukrainischen Soldaten in einem medizinischen Zentrum in der Nähe von Chasiv Yar, Region Donezk, Ukraine, am 9. Juli 2022 Oleg Petrasiuk/Press service of 24 Mechanised brigade

Er hat immer noch Alpträume von den Kameraden, die er hat sterben sehen.

"Am besten lässt sich das so erklären, dass man sich vorstellt, man säße unter Beschuss und von ihrer (russischen) Seite kämen 50 Granaten auf einen zu, während es von unserer Seite nur eine sei. Dann siehst du, wie deine Freunde in Stücke gerissen werden, und dir wird klar, dass es jeden Moment auch dich treffen kann", sagte er.

"In der Zwischenzeit befehlen dir die (ukrainischen Soldaten) 10 Kilometer entfernt über Funk: 'Macht weiter, haltet euch fest. Alles wird gut werden", sagte er.

Hnezdilov ging auch weg, um medizinische Hilfe zu suchen. Bevor er sich einer Operation unterzog, kündigte er an, dass er desertieren werde. Er sagte, dass er nach fünf Jahren Militärdienst keine Hoffnung auf eine Demobilisierung sehe, trotz früherer Versprechen der Führung des Landes.

"Wenn es kein Ende (des Militärdienstes) gibt, wird er zu einem Gefängnis - es wird psychologisch schwierig, Gründe zu finden, dieses Land zu verteidigen", sagte Hnezdilov.

Desertion hat die Schlachtpläne ad absurdum geführt und gleitet den militärischen Befehlshabern durch die Finger. Die AP erfuhr von Fällen, in denen die Verteidigungslinien ernsthaft gefährdet waren, weil ganze Einheiten sich den Befehlen widersetzten und ihre Stellungen aufgaben.

"Aufgrund des fehlenden politischen Willens und des schlechten Managements der Truppen, insbesondere der Infanterie, sind wir nicht in der Lage, die von uns kontrollierten Gebiete angemessen zu verteidigen", sagte Hnezdilov.

Einem Experten zufolge verzeichnete das ukrainische Militär im September ein Defizit von 4.000 Soldaten an der Front, was hauptsächlich auf Todesfälle, Verletzungen und Desertionen zurückzuführen ist. Die meisten Deserteure waren unter den jüngsten Rekruten.

Der Leiter des Rechtsdienstes einer Brigade, der für die Bearbeitung von Desertionsfällen und deren Weiterleitung an die Strafverfolgungsbehörden zuständig ist, sagte, er habe viele von ihnen gehabt.

"Die Hauptsache ist, dass sie während der Feindseligkeiten ihre Kampfpositionen verlassen und ihre Kameraden deswegen sterben. Wir hatten mehrere Situationen, in denen Einheiten, ob klein oder groß, geflohen sind. Sie entblößten ihre Flanken, und der Feind kam an diese Flanken und tötete ihre Waffenbrüder, weil diejenigen, die auf den Stellungen standen, nicht wussten, dass niemand sonst in der Nähe war", so der Beamte.

Auf diese Weise wurde Vuhledar, eine Stadt auf einem Hügel, die die Ukraine zwei Jahre lang verteidigt hatte, im Oktober innerhalb weniger Wochen verloren, so der Offizier der 72.

Die 72. Brigade war bereits in den Wochen vor dem Fall von Wuhledar stark dezimiert. Nur ein Linienbataillon und zwei Gewehrbataillone hielten die Stadt kurz vor dem Ende, und die militärische Führung begann sogar, Einheiten von ihnen abzuziehen, um die Flanken zu unterstützen, so der Offizier. Eigentlich hätte jede Kompanie des Bataillons 120 Mann umfassen sollen, doch aufgrund von Todesfällen, Verwundungen und Desertionen sank die Zahl der Soldaten in einigen Kompanien auf nur 10, so der Offizier. Etwa 20 Prozent der Soldaten, die in diesen Kompanien fehlten, hatten sich unerlaubt entfernt.

"Der Prozentsatz ist jeden Monat exponentiell gestiegen", fügte er hinzu.

Ein ukrainischer Marinesoldat läuft am 25. Februar 2023 durch Wohnblocks in der Frontstadt Vuhledar in der Ukraine. (AP Photo/Evgeniy Maloletka, File) Evgeniy Maloletka/Copyright 2020 The AP. All rights reserved

Als Russland die geschwächte Position der Ukraine erkannte und angriff, wurde Verstärkung entsandt. Doch auch diese Verstärkung sei wieder abgezogen, so der Offizier. Als sich eines der Bataillone der 72. Brigade zurückzog, wurden seine Mitglieder erschossen, weil sie nicht wussten, dass ihnen niemand Deckung gab, sagte er.

Dennoch hegt der Offizier keinen Groll gegen Deserteure.

"Zum jetzigen Zeitpunkt verurteile ich keinen der Soldaten meines Bataillons oder anderer Bataillone. Denn alle sind einfach nur müde", sagte er.

Staatsanwälte und Militärs würden lieber keine Anklage gegen unerlaubt abwesende Soldaten erheben und dies nur dann tun, wenn es ihnen nicht gelingt, sie zur Rückkehr zu bewegen, so drei Militäroffiziere und ein Sprecher des ukrainischen State Investigative Bureau. Einige Deserteure kehren zurück, um dann wieder zu verschwinden.

Der ukrainische Generalstab erklärte, dass die Soldaten psychologisch betreut werden, antwortete jedoch nicht auf per E-Mail gestellte Fragen zu den Auswirkungen der Desertionen auf das Schlachtfeld.

Wenn Soldaten erst einmal angeklagt sind, ist es schwierig, sie zu verteidigen, sagen zwei Anwälte, die sich mit solchen Fällen befassen. Sie konzentrieren sich auf den psychologischen Zustand ihrer Klienten, als sie die Armee verließen.

"Die Menschen sind psychisch nicht in der Lage, mit der Situation umzugehen, in der sie sich befinden, und es wird ihnen keine psychologische Hilfe angeboten", sagte die Anwältin Tetyana Ivanova.

Soldaten, die wegen Desertion aus psychologischen Gründen freigesprochen werden, schaffen einen gefährlichen Präzedenzfall, denn "dann ist fast jeder berechtigt (zu gehen), weil es fast keine gesunden Menschen mehr (in der Infanterie) gibt", sagte sie.

Soldaten, die eine Desertion erwägen, haben ihren Rat eingeholt. Mehrere wurden in die Nähe von Vuhledar geschickt, um dort zu kämpfen.

"Sie hätten das Gebiet nicht eingenommen, sie hätten nichts erobert, aber niemand wäre zurückgekehrt", sagte sie.