Von Mariam Kukhilava , Euronews Georgien

Die Opposition hat die Regierungspartei beschuldigt, die Wahl mit Hilfe des benachbarten Russlands manipuliert zu haben, um den moskaufreundlichen "Georgischen Traum" an der Macht zu halten.

Die Massenproteste in Georgien, die durch die Entscheidung der Regierung ausgelöst wurden, die Verhandlungen über den Beitritt zur Europäischen Union auszusetzen, gehen in die zweite Woche, wobei die Polizei mit zunehmender Gewalt gegen die Demonstranten vorgeht.

Das georgische Volk protestiert gegen die Erklärung des "Georgischen Traums", dass die Frage der Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union nicht vor 2028 auf die Tagesordnung gesetzt wird. In der vergangenen Woche wurden mehr als 400 Demonstranten angegriffen und verhaftet, und etwa 50 Journalisten wurden verletzt. Auch Oppositionsführer und Aktivisten wurden festgenommen.

Die Ermittler der Polizei sind in die Wohnungen und Büros der Oppositionsparteien und -aktivisten eingedrungen, wobei einige Durchsuchungen Berichten zufolge ohne die Anwesenheit von Zeugen durchgeführt wurden. Auch einige Angestellte staatlicher Institutionen sind von ihren Ämtern zurückgetreten. Das georgische Volk hat erklärt, dass es nicht aufgeben wird, bis das Ziel, die Wiederaufnahme der Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union und die Ansetzung von Neuwahlen, erreicht ist.

"Ich werde nie wieder in meine Kindheit zurückkehren. Ich werde nie wieder in die UdSSR zurückkehren. Und mein Sohn wurde in einem freien Land geboren. All diese Kinder sind so stark, viel stärker als wir es sind. Sie werden kämpfen und sie werden Erfolg haben. Daran glaube ich", sagt uns eine ca. 45 Jahre alte Demonstrantin.

"Ich bin Anwalt. Und wenn Sie sehen, wie Ihr Beruf jeden Tag auf der Straße von den Strafverfolgungsbehörden eingeschränkt wird, dann schmerzt mich das", sagt ein ca. 35 Jahre alter Demonstrant.

