Von Euronews mit AP

Nach dem Machtverlust von Baschar al-Assad hat Israels Regierung Pläne zur Verdopplung der Siedlerzahl auf den Golanhöhen genehmigt. Premierminister Netanjahu warnt vor einer "neuen Front" nahe der Grenze zu Syrien

WERBUNG

Die israelische Knesset hat Pläne gebilligt, die Zahl der Siedler auf den Golanhöhen zu erhöhen – einem Gebiet, das Israel 1967 von Syrien eroberte.

Die Ankündigung erfolgte nach dem dramatischen Sturz von Präsident Baschar al-Assad in der vergangenen Woche. Premierminister Netanjahu erklärte, in Syrien nahe der israelischen Grenze habe sich eine "neue Front" aufgetan.

Der Plan zur "demografischen Entwicklung", der die Zahl der Siedler verdoppeln soll, betrifft ausschließlich die Golanhöhen, die Israel im Sechstagekrieg 1967 eroberte und 1981 annektierte. Er gilt nicht für Gebiete, die seit dem Sturz al-Assads eingenommen wurden.

Netanjahu lobte das Vorhaben, das mit 40 Millionen Schekel (etwa 10 Millionen Euro) finanziert wird und die Bevölkerung in der Region deutlich vergrößern soll.

Aktuell leben schätzungsweise 31.000 Israelis in den völkerrechtlich illegalen Siedlungen auf den Golanhöhen. Sie teilen sich das Gebiet mit rund 20.000 Syrern, zumeist drusischen Arabern, die nach der israelischen Besetzung nicht geflohen sind.

In einer Fernsehansprache am Sonntagabend betonte Netanjahu, Israel suche keinen Konflikt mit Syrien: „Wir haben kein Interesse an einer Konfrontation. Wir werden unsere Politik gegenüber Syrien an die neue Realität vor Ort anpassen.“

Er fügte hinzu: „Ich erinnere daran, dass Syrien jahrzehntelang ein aktiver Feind Israels war. Es hat uns wiederholt angegriffen, anderen erlaubt, Angriffe von seinem Territorium auszuführen, und dem Iran ermöglicht, die Hisbollah zu bewaffnen.“

Israelische Soldaten stehen auf einem gepanzerten Fahrzeug, 15. Dezember 2024 Matias Delacroix/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Seit Rebellen unter der Führung von Hayat Tahrir al-Sham (HTS) am vergangenen Sonntag in Damaskus einmarschiert sind und die 24-jährige Herrschaft al-Assads beendet haben, hat Israel Hunderte Luftangriffe in Syrien durchgeführt. Ziel war es, Waffenlager zu zerstören und zu verhindern, dass diese in die Hände von Terroristen fallen.

Mohammad al Dscholani, Chef der HTS und derzeitiger De-facto-Führer Syriens, kritisierte die Angriffe und warnte, sie hätten "rote Linien überschritten" und könnten die Spannungen im Nahen Osten eskalieren lassen.

Kritik aus den Golfstaaten

Der israelische Plan zur Erhöhung der Siedlerzahlen wurde von Saudi-Arabien und Katar scharf verurteilt. Das saudische Außenministerium bezeichnete den Schritt als Versuch, "die Chancen Syriens auf Sicherheit und Stabilität zu sabotieren".

Katar nannte den Plan "eine weitere Episode in einer Reihe israelischer Aggressionen gegen syrisches Territorium" und "eine eklatante Verletzung des Völkerrechts".

Unabhängig davon befindet sich derzeit eine Delegation aus Doha in Damaskus, um die Wiedereröffnung der katarischen Botschaft vorzubereiten. Diese war 2011 geschlossen worden, nachdem al-Assad brutal gegen Regierungsgegner vorgegangen war.

Ein syrischer Rebell entfernt ein Poster von Bashar al-Assad vom Eingang eines berüchtigten Gefangenenlagers in Damaskus, 14. Dezember 2024 Hussein Malla/Copyright 2024 The AP. All right reserved

Unterdessen erklärte der britische Außenminister David Lammy, dass die britische Regierung "diplomatische Kontakte" zur HTS-Rebellengruppe unterhalte. Lammy betonte, dass HTS nach wie vor als terroristische Organisation gelte, jedoch könne das Vereinigte Königreich dennoch diplomatische Gespräche führen.

HTS wurde 2011 gegründet und war ursprünglich eng mit Al-Qaida verbunden; auch ein hochrangiges Mitglied des sogenannten Islamischen Staates war an ihrer Gründung beteiligt. Später brach die Gruppe jedoch ihre Verbindungen zu beiden Organisationen ab.

Lammys Ankündigung folgte auf eine Erklärung des US-Außenministers Antony Blinken, der bei einer Pressekonferenz in Jordanien sagte, Washington habe "direkten Kontakt" zu HTS-Rebellen aufgenommen und die Grundsätze der US-Unterstützung für einen politischen Übergang in Syrien dargelegt.